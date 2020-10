¿Por qué "rehúye" firmar Enrique Ponce el divorcio de Paloma Cuevas?

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Paloma Barrientos para preguntarse, entre otros muchos temas, una cuestión de rabiosa actualidad: ¿por qué no firma los papeles del divorcio Enrique Ponce?

Un divorcio que, tal y como recordó en esRadio el periodista Daniel Carande, "era de muy buen rollo pero todavía no lo han firmado". Al menos los dos que tienen que hacerlo, ya que pese a estar perfectamente redactado y firmado por Paloma Cuevas, falta la firma de Ponce, del que hoy se ha sabido que sacará un disco musical.

"Él lo está rehuyendo", dijeron en la crónica rosa de Es la mañana de Federico. "Lo que sorprende a Paloma es que sea él quien no firme, porque era del quien tenia prisa y quería casarse" con Ana Soria, dijo la periodista Paloma Barrientos.

Jiménez Losantos seguro que si eso no ha ocurrido todavía es por las "condiciones". "Ana Soria es hija de abogado y tiene de padrino a Baltasar Garzón. Y habrá algo que no le convenza" en ese acuerdo de divorcio de Enrique Ponce, al fin y al cabo un nuevo miembro de la familia.

En un divorcio como el de Paloma Cuevas y Enrique Ponce hay dos cuestiones fundamentales en las que estar o no de acuerdo: las hijas o el dinero. Jiménez Losantos apostó por lo segundo, como también Barrientos. "Con las niñas no hay problema. El oficio de Ponce siempre ha sido trabajar de fin de semana e irse de gira, y va a poder ver a sus hijas siempre que quiera"… tal y como ha hecho hasta ahora.

No obstante, el divorcio "sigue sin firmar", quizá por la influencia del entorno de Ana Soria en Enrique Ponce. ¿Acabarán sacando cada uno a su abogado, pese a los buenos términos del divorcio? "¿Qué más le está pidiendo que él no está de acuerdo y todavía no ha firmado", se preguntó en esRadio Federico Jiménez Losantos.