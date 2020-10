Enrique Ponce tendrá a Julio Iglesias como padrino en su debut musical

Diez Minutos se lleva la exclusiva de esta semana con una información de Daniel Carande que nos habla del próximo debut de Enrique Ponce en la música con Julio Iglesias, nada menos, como padrino.

El torero, al que hemos visto en (ya) demasiadas ocasiones haciendo gorgoritos y presumiendo de saberse la letra de las canciones, ha soñado siempre con dedicarse a la música. Ahora nos preguntamos si fue Paloma la que le quitó la idea de la cabeza.

Hay que aclarar que se trata del debut musical de Enrique en solitario: en 2017 grabó una canción con el grupo Materia Prima titulada "Háblame bajito". Ahora, el matador habría grabado un disco entero, que estaría ya en manos de diversas discográficas para ver si le dan salida al mercado.

El LP contiene diez canciones, una de ellas interpretada junto a Julio, con quien Ponce siempre ha mantenido una excelente relación. De hecho, su mujer, Miranda, es una de las amigas íntimas de Paloma Cuevas.

La pareja estrena hogar en Almería

La exclusiva de Semana nos enseña, por fuera, el aspecto de la casa que acaban de alquilar Enrique y Ana en Almería. Un "espectacular ático", leemos, que han comenzado a amueblar. Nada que ver con esa casa medianera que, al parecer, heredó Ana hace unos meses de su tía la del pueblo.

Asegura la publicación que la idea de que Ana se emancipe con 22 años no ha gustado nada a sus padres, Federico y Rosa, y que la chica les ha prometido que va a continuar con sus estudios de Derecho en Granada para no disgustarles. La idea de la pareja, según Semana, sería residir en la localidad andaluza.

En las imágenes, vemos la fachada del edificio, una construcción moderna situada en una de las zonas más nuevas de Almería coronada por un ático acristalado con espectaculares vistas. Según Semana, se trata de una novena planta que alquilaron hace ya dos meses y en la que ya están todas las pertenencias de Ana. El piso tiene 100 metros cuadrados y Ponce estaría pagando por él unos 800 euros mensuales.

De momento, la vivienda está vacía, y sólo han adquirido los dos o tres elementos propios del romanticismo de las parejas que comienzan a hacer vida común: un colchón con su correspondiente canapé, una vajilla nueva, una cristalería y un juego de toallas.

Tamara: primera exclusiva tras solicitar el marquesado

Tamara Falcó concede una entrevista exclusiva a ¡Hola!, revista con la que parece que, de momento, se ha reconciliado. Como si de una novela de entregas se tratara, esta semana leemos sus primeras palabras tras solicitar el título de marquesa de Griñón. Luego vendrá su primera entrevista tras ser nombrada marquesa de Griñón.

La hija de Carlos Falcó asegura que desconocía que su padre había dispuesto que este título recaería en su persona: "Fue lo primero de lo que nos informaron durante la lectura de sus últimas voluntades y al principio no me lo podía creer, pensaba que había escuchado mal. Me pilló totalmente por sorpresa". Contradice a la que fuera su madrastra durante una breve temporada, Esther Doña, que esta semana aseguraba en entrevista que Tamara siempre le pidió este título a su padre.

A diferencia de ésta, Tamara prefiere ser diplomática cuando le preguntan por la viuda de su padre: "Él quería muchísimo a Esther y tiene todo mi respeto. Pero hay que tener en cuenta que, cuando se casaron, cada uno ya teníamos nuestras vidas".

Osborne y Entrecanales, pareja del otoño

¡Hola! nos sorprende destapando una de las parejas sorpresa del otoño: Claudia Osborne, una de las hijas de Bertín, está saliendo con José Entrecanales, el hijo del presidente de Acciona, una de las familias más importantes del mundo de la empresa en España.

La joven pareja ha sido fotografiada paseando por las calles de Madrid prodigándose muestras de cariño. Claudia acaba de debutar como escritora con un libro de autoayuda, Lo mejor de ti, y ejerce como coach de personas que necesitan consejos emocionales.

Marta López aclara su despido y regreso

Lecturas dedica su entrevista semanal a Marta López, que tras varios años de ostracismo, regresó a los programas (de Telecinco) porque le había puesto los cuernos Alfonso Merlos. Ahora, tras un despido fulminante que al final no se hizo efectivo, habla de lo mal que lo pasó pensando que tenía que volver a la cola del paro.

Dice Marta que su analítica por covid fue un "falso positivo" y se queja del ataque de ansiedad que tuvo cuando supo no el resultado del test, sino el comunicado de Mediaset en el que se le recriminaba su falta de medidas de protección frente a la covid. Después, vino una cadena de altercados en los que se han visto envueltos sus hijos, que prácticamente han sido tratados como apestados en el colegio tras conocerse la noticia.

También arremete un poquito contra sus compañeros de Sálvame, para asegurarse así una ampliación de contrato. De Lydia Lozano dice que es su gran decepción y a Belén Esteban le reprocha que no la ha escrito.

Y, cómo no, habla de Alfonso Merlos, su gallina de los huevos de oro, para cuestionar su valía como amante y asegurar que no piensa volver a caer en sus brazos.

Leonor de Borbón cumple 15 años

¡Hola! dedica un amplio reportaje a la heredera del trono de España con motivo de su 15 cumpleaños, que se celebra el próximo 31 de octubre.

A través de quince claves, la revista nos explica los retos que esperan a la hija de Felipe VI "en su camino al trono", recordando esa frase que su madre le dijo a unos niños que le preguntaron en un acto oficial que qué quería ser de mayor: "Lo que quiere no, lo que tiene que ser".

Cóctel de noticias

Carlota Corredera, endeudada. Dice Lecturas que la presentadora está "agobiada por su incierto futuro laboral", y más ahora que tiene que hacer frente a una hipoteca de 250.000 para construirse "una lujosa casa" cerca de Madrid. En Semana, sin embargo, le hacen una entrevista exclusiva en la que asegura que "está en la etapa más serena de su vida".

Olga Moreno celebra su 45 cumpleaños junto a Antonia David. La pareja "da por superada su crisis", leemos en Lecturas.

Jorge Javier, triste tras la entrevista con Teresa Campos. Ese es su sentimiento del domingo, confiesa en su columna semanal en Lecturas: "Lucho para que aparezcan otros". Poco le dura: el martes dijo durante la emisión de Sálvame que había roto con las Campos y que se había quitado un peso de encima.

Olfo Bosé arremete contra su tío Miguel en Semana. El sobrino díscolo del artista asegura que en su familia quieren mucho a Nacho Palau y afirma que su tío "ha cambiado porque ha tenido la desgracia de verse solo".

Gustavo González y María Lapiedra bautizan a su hija por lo pagano. Diez Minutos recoge el homenaje civil de los padres a su hija. Una celebración surrealista en la que el agua, por supuesto no bendita, se echó con pistolas de juguete.

El Caso Mainat es el culebrón del otoño. Todas las revistas hacen referencia al escándalo protagonizado por el productor y su exmujer. Sin embargo, la información se queda antigua: cada día surgen nuevos detalles cada vez más truculentos que los del día anterior. El último, que ha emitido un comunicado pidiendo respeto (él, que inventó los programas sobre las vidas de los demás) y que la residencia barcelonesa de Mainat era una especie de "AIRBNB del vicio", y se alquilaba por habitaciones a prostitutas, chulos, escorts y quien quisiese pasar un buen rato.