Jorge Javier rompe con Teresa Campos y desvela toda la verdad sobre la polémica entrevista en el 'Deluxe'

Después de varios días guardando silencio, este martes Jorge Javier Vázquez rompió su silencio tras la polémica entrevista que ofreció María Teresa Campos en Sábado Deluxe. La presentadora acudió al programa de Telecinco a la defensiva, amenazó con marcharse y se negó a responder a algunas de las polémicas más recientes que han protagonizado sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego y su nieta Alejandra Rubio. Además, se mostró especialmente dura con Jorge Javier, cuestionando su profesionalidad y criticando los contenidos de su programa.

El presentador aseguró sentirse "decepcionado" con la que creía su amiga desde hace más de dos décadas: "Por honestidad y amor a mi familia, que está por encima de mi profesión, no podía permanecer en silencio", comenzó diciendo el presentador, que hasta ahora se había mantenido al margen de las críticas que ha recibido María Teresa en los últimos días.

"Bajo ningún concepto se le dijo que no tenía que enfrentarse a esos temas", aseguró. "En qué cabeza cabe que vamos a tener una entrevista de dos horas hablando de Bigote", explicó, afirmando que el problema real de María Teresa Campos es que engañó a sus hijas diciéndoles que se sentaba en el Deluxe para realizar una entrevista blanca y de homenaje. "Si ella quiere engañar a sus hijas contándoles algo que no se ajusta a la realidad que lo haga, pero es mentira, sabía en todo momento a lo que venía", añadió.

"No sería sincero si yo no hablara. Podría tener otra táctica, pero el sábado vimos a una persona que luchó y que perdió de una forma estrepitosa, escandalosa y a veces hasta bochornosa. Lo pasé muy mal el sábado, no esperaba que eso me lo hiciera una persona que conozco desde hace 20 años y que he protegido, a la que quería. No puedo llegar a entender que precisamente ella me pusiera las cosas tan complicadas y de una manera tan sucia. Hay líneas rojas que no puedo pasar, por honestidad", continuó.

Confesó que lo más duro de todo fue recibir una llamada de su madre tras el programa que le abrió los ojos sobre su amistad con las Campos: "La llamada de mi madre fue un shock, me dijo: 'Si la llego a tener delante no sé lo que le hago, no te puedes imaginar cómo están tus hermanas...'. Ella tiene 78 años, pero mi madre tiene 80. Mi familia estuvo así por parte de una persona a la que tenía respeto. ¿Esto quién lo repara? Pasé un domingo fatal. Ni Terelu ni Carmen me llamaron y su silencio me pareció ofensivo. Conmigo no han estado a la altura".

Jorge Javier se sintió "víctima de una trampa" en la que consideró "la peor noche de su vida": "No sé qué va a suceder entre nosotros, hoy me ha llamado y no le he cogido el teléfono. No lo hagas, María Teresa, porque no tengo ganas de hablar contigo, ni con Carmen y Terelu. Me siendo descolocado e inquieto pero profundamente liberado. No es la primera vez que me han maltratado en un programa de televisión".