Jorge Javier descubre el doble juego de Alejandra Rubio: "Has quedado como una ridícula"

Alejandra Rubio ha sido una de las primeras en pronunciarse sobre el enfrentamiento de Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos tras la polémica entrevista del pasado fin de semana en Sábado Deluxe. La matriarca del clan Campos está siendo muy criticada en los distintos platós de Telecinco por el trato "denigrante" que habría dado al presentador durante la entrevista. Entre otras cosas, criticó su profesionalidad, reprochó el tipo de contenidos de sus programas e incluso utilizó temas personales del presentador para atacarle, como la relación con su expareja o el ictus que padeció hace unos meses.

La nieta de la entrevistada ha sido la primera del clan en hablar sobre el tema cuando una reportera le apuntaba que Jorge Javier había declarado haberse sentido "maltratado" por su abuela: "Madre mía, no voy a contestar a eso. La vi muy bien, genial", contestó con una sonrisa.

Jorge Javier Vázquez mostró su enfado con la actitud de la joven y le recomendó "no intentar justificar lo injustificable": "Eres muy joven para empezar a utilizar el doble lenguaje. Lo que no puedes hacer es encontrarte a Belén Esteban en maquillaje, decirle que tu abuela no estuvo bien conmigo, que te daba apuro encontrarte conmigo por los pasillos y no saber que decirme. En estos momentos, en lugar de justificar lo injustificable, debéis optar por el silencio. Has quedado como una ridícula con el doble lenguaje, aquí estás cagada de miedo y por la calle dices que muy bien".

También tuvo unas duras palabras para Terelu Campos, a la que acusa de tramposa por ir difundiendo la idea de que él convenció a la madre de sentarse en el Deluxe: "Eres una mentirosa y no me lo esperaba de ti. Cada vez que me entero de más cosas de ese clan, me parece que es un clan que está enfermo".

El presentador de Sálvame confesó que "ni se arrepiente" de sus palabras contra Teresa Campos, "ni se siente culpable": "Yo con Teresa ni puedo ni quiero más (...) Cada vez tenemos más acentuada la soberbia y la ira, algo hacemos mal".