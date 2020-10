Alessandro Lequio ha podido hablar con María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez y arrojó en El Programa de Ana Rosa nuevos datos sobre la grave discusión que tuvo lugar en el Deluxe y que ha dado al traste con la relación de la veterana periodista con el equipo del programa de Telecinco, incluyendo (y en particular) con Jorge Javier, su presentador y hasta ahora eterno defensor.

Todo ello pese a que Lequio no preguntó a Campos por lo que el presentador Joaquín Prat consideró una cuestión fundamental: la durísima frase que la periodista lanzó a Jorge Javier en un momento dado al final de la entrevista, y que hacía referencia a sus dramas recientes: "Te vas a quedar solo, te va a dar otro de los que te dio [en referencia a su ictus], que Paco [ex pareja de Jorge] no te quiere".

Lequio no consideró necesario preguntar sobre esta frase, una de las cosas que más han molestado a Jorge Javier y motivo fundamental del distanciamiento que tiene lugar ahora. No obstante, hay otra cuestión fundamental en el que ambos difieren: mientras Campos defiende que fue convencida por el presentador para acudir, éste sostiene que ella sola negoció su entrevista.

"Teresa lo que quería hacer es vender el programa al principio y cuando amenazó con irse era un teatrillo", dijo Lequio basándose en su conversación con María Teresa Campos. "Yo intenté vender un programa. Y que conste y Jorge dice que eso es totalmente mentira, que Jorge estuvo pico pala para que yo fuese al programa", dijo Lequio leyendo el texto de Campos.

El asunto se complica todavía más con un mensaje de Terelu Campos, hija de la afectada, en la que apoya la versión de su madre, que asegura que fue Jorge Javier quien la convenció de ir al Deluxe. "Gracias, Jorge no debió de convencerla de ir porque ya tiene una edad, fue Jorge y solo Jorge, y pico-pala la convenció para ir", leyó Lequio, cada vez más alterado.

No todos están del lado de María Teresa Campos, cuya entrevista fue publicitada días antes y que se iba a extender durante más de dos horas, tiempo más que suficiente para suponer que se abordarían todos aquellos temas de los que la periodista no quiso hablar.