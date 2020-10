El doctor Pedro Cavadas, conocido por su labor quirúrgica y sus advertencias sobre el coronavirus antes de que estallase la situación, acudió a El Hormiguero de Pablo Motos y volvió a mostrarse tremendamente crítico con la gestión de la crisis.

"Se ha hecho muy mal", dijo, tachando de "muy malos" los resultados. "Y no solo una vez, sino dos, y es más que probable que una tercera. Si el resultado es malo es que, quien estaba al cargo, lo ha hecho muy mal, pero no sé quién lo estaba".

Al haberse erigido como una de las figuras médicas más críticas con la lucha contra la pandemia, Cavadas tuvo que hablar de la gestión de Fernando Simón, a quien no conoce, "ni ganas". "Se me está intentando enfrentar a una persona a la que no conozco ni tengo ningún interés, como debe ser, y a él le pasará lo mismo. No lo conozco, ni ganas".

"Si estamos así de mal es porque algo se ha hecho mal" #CavadasEH pic.twitter.com/voWxkUKsiY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 8, 2020

"Si llegamos al punto de las mascarillas no son necesarias, pero luego sí lo son, pero es que no las había, se está engañando. No tengo filias y fobias políticas, pero si tú en tu trabajo haces cualquiera de las cosas que se hicieron, decir lo contrario y lo opuesto, esa persona está fuera y se pone a otra que sí sepa", dijo con dureza.

En contraposición, señaló la presencia de "profesionales en este país con talento suficiente como para poder gestionar una situación crítica". Cavadas se mostró escéptico ante Pablo Motos sobre los mensajes de consuelo difundidos por el Gobierno de Pedro Sánchez: "Salimos más fuertes. No sé quién ha salido más fuerte. ¿El señor Amazon?".

Ante Motos, uno de los presentadores igualmente más críticos con la gestión de la pandemia, el cirujano opinó que "ha habido un montón de momentos que han sido risibles, como los tebeos de Paco Ibáñez, para morirse de risa porque son unos esperpentos... Si no fuera porque va de sufrimiento, muerte y ruina económica".

Finalmente, se mostró realista con la posibilidad de una vacuna fiable en tan pocos meses. "Si queremos algo rápido, hay que aceptar que no será tan seguro", dijo con contundencia.

"Hay propuestas de vacuna con ensayos clínicos que aceptamos como tal, y si la empezamos a administrar masivamente, a ver quién se come las primeras 15-20 encefalitis que producirán cualquiera de ellas", explicó. "La realidad es que, una vacuna, para que sea real, antes de un par de años no me la creo". A ello se añade que "hasta que esté vacunado un porcentaje de población mundial suficiente para decir que hay normalidad, otro par de años".