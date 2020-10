Ester Expósito pone fin a los constantes rumores sobre su cara

Ester Expósito es una de las actrices con mayor proyección de nuestro país. Su papel de Carla en Élite la han llevado a la fama internacional y su perfil de Instagram acumula 25 millones de seguidores de todo el mundo. Un auténtico reclamo para las firmas de moda y belleza y un ejemplo a seguir para muchas jóvenes que buscan parecerse ella.

Pero son muchos los que creen que la belleza de la actriz es falsa y ha recurrido a numerosas cirugías con tan solo 20 años. Cansada del constante análisis y mentiras sobre su rostro, Ester publicó en su perfil de Instagram un texto en el que desmiente que se haya sometido a ningún retoque estético, como así aseguran algunos medios. "Algunos de los retoques que se hizo Ester Expósito son: una rinoplastia, diseño de cejas, aumento de labios y una bichectomía (extracción de las bolas de bichat para afinar el rostro)", escribió el medio que cita la intérprete.

"Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía, ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información. De este forma estáis engañando a la gente", comienza. "Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo. Más profesionalidad", sentencia.