Jorge Javier continúa su campaña contra María Teresa Campos y anuncia una drástica decisión

La guerra de Jorge Javier Vázquez contra el clan Campos continúa siendo la gran protagonista de la parrilla de Telecinco. El presentador de Sálvame se ha cansado de proteger a María Teresa Campos, con la que hasta ahora mantenía una relación muy estrecha de amistad, y ha decidido hacer públicos algunos de los tensos momentos que ha vivido junto a ella durante los últimos años.

Jorge Javier ha dado por terminada su relación con la veterana presentadora y se niega a hablar con ella y con sus hijas a pesar de las insistentes llamadas que le han realizado durante las últimas horas: "No quiero el dime y el direte. Ahora no. Ha pasado mucho tiempo (desde la polémica entrevista en Sábado Deluxe) y no me interesa nada de lo que me puedan decir", confesó Jorge Javier sobre su drástica decisión.

Kiko Hernández se puso en contacto con María Teresa Campos y le transmitió su mensaje: "¿Hay alguna posibilidad de arreglarlo?". Ante esta pregunta, Jorge Javier se mostró tajante: "Quiero cerrar esta etapa y hacer mis funciones este fin de semana tranquilo. No quiero más de ese chantaje emocional al que vienen recurriendo desde el principio de los tiempos y al que yo, personalmente, he sucumbido. Yo necesito tiempo", explicó.

También se negó a hablar con María Teresa, "tanto en público como en privado", ante la posibilidad de que la presentadora entrase en directo: "No quiero que llame a Sálvame, a pesar de lo que supondría televisivamente hablando. No es calentura, es algo más fuerte. Es agotamiento. Todo se me ha venido encima y no quiero que nadie me desestabilice ni me chantajee emocionalmente. No tengo ninguna gana de ir a la guerra con ellas", concluyó.

Se tratan de unas declaraciones que llegan después de que Alessandro Lequio hablase por boca de María Teresa Campos asegurando que había sido Jorge Javier Vázquez quien la había convencido de hacer la entrevista y que todo lo que ocurrió en directo fue un "teatrillo". Además hizo público un mensaje de Terelu Campos en el que confirma las explicaciones de su madre: "Jorge no debió de convencerla de ir porque ya tiene una edad, fue Jorge y solo Jorge, y pico-pala la convenció para ir".