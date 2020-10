María Teresa Campos, "destrozada" por los ataques de Jorge Javier: "No entiendo a este tío, me están sepultando"

Cada día que pasa la relación de Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos está más deteriorada. Tras las nuevas declaraciones del presentador de este jueves en Sálvame, donde aseguró que no quiere volver a tener ningún tipo de relación con su antigua amiga, así como con sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, ahora es la veterana comunicadora la que ha hablado con el periodista Pepe del Real para dar su versión de la historia en El programa de Ana Rosa.

Entre lágrimas, y reconociendo que pudo equivocarse en algún momento durante su polémica entrevista en Sábado Deluxe, ha confesado que no entiende la actitud que ha tomado Jorge Javier en su contra: "No entiende lo que hace 'este tío', porque no puede decir ni su nombre", ha comentado este viernes el periodista. "Me ha dicho: 'No sé a dónde quiere llegar, no me tengo en pie y estoy destrozada'", ha contado sobre la llamada que ha mantenido con María Teresa.

"Se han sacado las cosas de quicio, dice que estuvo desafortunada pero que no entiende el machaque de esta semana", ha continuado el periodista. Ha explicado que María Teresa no entiende que todo el día se esté hablando en Sálvame de ella y de sus hijas: "Dice que se ha machacado a Terelu y a Carmen durante meses y que a ella, por haberse salido del tiesto el otro día, la están sepultando".

La presentadora no tiene intención de seguir dando explicaciones y quiere zanjar cuanto antes esta guerra: "No quiere extenderse, no quiere hablar más, ella cree que fue a algo que se tomaron como en broma y que a ella se le pudo ir de las manos, pero no considera que fuese desafortunado".