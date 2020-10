El radical cambio de look de Alejandra Rubio en mitad de la polémica con Jorge Javier Vazquez

En plena polémica por la guerra desatada entre Jorge Javier Vázquez y el clan Campos, Alejandra Rubio ha decidido dar un giro radical a su imagen. Tal y como ella misma confesó a sus seguidores, tenía en mente recuperar el tono natural de su pelo, mucho más rubio. Pero nada más lejos de la realidad, ya que este viernes la hija de Terelu Campos ha transformado completamente su aspecto y ahora luce un tono rojizo, dando así carpetazo a la melena negro azabache que lucía hasta ahora.

La joven se puso en manos de peluquero de confianza y anunció que el cambio de color es tan solo la primera parte del cambio. Tres horas después, Alejandra reaparecía en su perfil de Instagram mostrando su radical transformación. Una melena en tono rojizo que realza aún más los marcados rasgos de su rostro.

Su reacción no se hizo esperar y aseguró estar "flipando" con el resultado. Aún así, al tratarse tan solo de la primer parte del cambio, todo parece indicar que aún queda ver el resultado del atrevido corte de pelo que tiene en mente desde hace más de un año.

Durante uno de sus vídeos en Mtmad en el que aparecía acompañada de Bigote Arrocet, el humorista confesó que le encantaría verla de pelirroja: "Me gustaría que te cambiadas el pelo y que te lo pusieras de color rojo". Un cambio que a ella no le disgustaba pero que a su abuela le horrorizó. "Me dijo que ni de broma", bromeó. Parece que finalmente ha preferido seguir los consejos del exnovio de su abuela.