Christofer se defiende tras ser "humillado" y "ridiculizado" durante un polígrafo a Fani y Rubén

El pasado sábado Christofer Guzmán vivió una de sus noche más amargas en televisión desde que salió del reality La isla de las tentaciones donde se dio a conocer. El novio de Fani Carbajo se enfrentó al polígrafo de Conchita junto a su pareja y Rubén Sánchez, el tentador que casi termina con su relación. Las respuestas de Fani sobre su relación con Rubén y, sobre todo, algunos comentarios de los colaboradores hicieron que el Christofer abandonase las instalaciones de Mediaset tras sentirse "humillado" y "ridiculizado".

En un momento de la entrevista, después de que Rubén confesase que había masturbado a Fani durante su breve relación en La isla de las tentaciones, en plató se escuchó la mítica canción de "El Venao", mientras los colaboradores cantaban y bailaban. "Esto no, esto no... Se me está humillando como nunca en la vida", dijo Cristofer con la voz entrecortada. A pesar del ruego de su novia de que no abandonase la entrevista, este se negó a "hacer un circo" de su relación. "Sabes de sobra a lo que has venido", insistió Fani. Christofer reconoció a María Patiño que se había "prestado" a realizar el polígrafo junto a Rubén por dinero: "Estoy aquí por una situación económica, por tener trabajo. Me he replanteado no estar, sí", admitió.

Horas más tarde, Christofer reapareció en Viva la vida para hablar sobre cómo se sintió durante la entrevista y la situación en la que se encuentra su relación con Fani: "No estamos pasando nuestro mejor momento", confesó. "No tenía ganas de revivir la historia con Rubén, pero nadie me puso una pistola en la cabeza para ir. Fani no me obligó" .

Fani intervino por teléfono para confirmar que su crisis y sus problemas "vienen de lejos": "Estamos atravesando un bache y hay que plantearse cosas", dijo, para después reconocer que durante el polígrafo "no estuvo a la altura": "Estaba muy sensible, fue un cúmulo de cosas (...) Soy la única que sabe cómo son mis sentimientos hacia Cristofer, él lo sabe. Yo venía de estar enfadada con mi novio y no estuve a la altura durante el polígrafo. Pero yo no tengo la culpa de que le pongan cierta canción y él se enfade".

Por su parte, Christofer aseguró que va a seguir luchando por la relación, momento que Fani amenazó con cortar la conexión telefónica ya que, una vez más, "él estaba quedando como el bueno y ella como la mala".