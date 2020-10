La sonada entrevista de María Teresa Campos en el Deluxe de la semana pasada sigue costando disgustos a la periodista. Algunas frases un tanto fuera de lugar han provocado una campaña de acoso y derribo contra Campos por parte del equipo de Sálvame que, tal y como ella ha confesado, están costándole la salud.

María Patiño desveló en Socialité lo mal que María Teresa está llevando las consecuencias de aquel día. "Estoy mal porque yo a él (a Jorge Javier) lo he querido y siempre le querré. Creo que se sintió ofendido porque yo me sentí engañada", dijo sobre lo ocurrido.

El mensaje continúa: "Yo también soy madre y he sufrido muchas cosas que él conoce muy bien. La palabra rectificar es para los dos, porque lo de esta semana me está quitando la poca salud que tengo... Yo también creía que éramos amigos... ¿Y tú me dices que rectifique?".

Su nieta Alejandra Rubio, al igual que su madre Terelu y su tía Carmen Borrego, también ha contestado preguntas sobre el estado de su abuela, y su versión coincide con el dolor manifestado por ella a través de Patiño.

Rubio ha dado su opinión sobre lo que ha pasado entre Jorge Javier Vázquez, su tía, su madre y su abuela: "Estoy un poco sorprendida, me quiero mantener al margen porque, al final, me meten en cosas que no me quiero meter. Yo voy a dar mi opinión, lo que pienso, soy muy sincera y muy clara. Espero que esto se termine pronto porque me parece innecesario. No he hablado con ellas, he hablado con mi abuela y bueno... hay cosas que le parecen bien, otras que le parecen mal… cuando hablan otras personas que no es ella misma se quedan cosas por decir. Estuvieron muy correctas, igual demasiado correctas para lo que a mí me gustaría".