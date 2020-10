Mercedes Milá ataca al doctor Cavadas: "No sé quién es y no me gusta su aspecto de guerrillero"

El reputado doctor Pedro Cabezas, conocido por su labor quirúrgica y sus advertencias sobre el coronavirus antes de que estallase la situación, acudió hace unos días al programa El Hormiguero presentado por Pablo Motos y volvió a mostrarse muy crítico con la gestión de la crisis de pandemia: "Se ha hecho muy mal", dijo. "Y no solo una vez, sino dos, y es más que probable que haya una tercera. Si el resultado es malo es que, quien estaba al cargo, lo ha hecho muy mal, pero no sé quién lo estaba".

También habló sobre el papel de Fernando Simón en la gestión, al quien no conoce "ni tiene ganas": "Se me está intentando enfrentar a una persona a la que no conozco ni tengo ningún interés. Como debe ser, y a él le pasará lo mismo. No lo conozco, ni ganas".

Este sábado, Mercedes Milá se posicionó del lado del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias durante una entrevista ofrecida al programa La Sexta Noche en la que se emitió un fragmento de la intervención de Cavadas en El Hormiguero: "No sé quién es, me suena el nombre pero no le conozco. ¿Dónde trabaja?", preguntó la periodista al entrevistador.

Mercedes Milá dejó clara su opinión sobre Cavadas atacando su indumentaria: "El aspecto de guerrillero con el que se presentó en el programa de Pablo Motos ya no me gusta". Con respecto a Fernando Simón, Mercedes Mila sostuvo que le merece "todo el respeto" e incluso aseguró "que tenermos una suerte de tenerlo en estas circunstancias".