El 'desencuentro' de Pilar Rubio con Josep María Mainat que estuvo a punto de acabar con su carrera

La trayectoria profesional en televisión de Pilar Rubio ha estado marcada por continuos altibajos. Tras convertirse en una de las reporteras más famosas del extinto Sé lo que hicisteis, Mediaset decidió convertirla en una de sus presentadoras estrella poniéndola al frente de Operación Triunfo 2011. Sin embargo los datos de audiencia no fueron los esperados y la edición fue cancelada repentinamente, dejando desolada a la presentadora que en meses posteriores acumuló otros sonados fracasos como la serie Piratas, que protagonizaba con Óscar Jaenada, o éxitos moderados como Más que baile.

Esta semana, la colaboradora de El Hormiguero ha sido noticia tras ser descartada como posible presentadora de Operación Triunfo tras la salida de Roberto Leal. Según se ha desvelado esta semana en el digital Mujer hoy, los productores de Gestmusic Josep María Mainat y Toni Cruz nunca estuvieron de acuerdo con el fichaje de Pilar Rubio: "A un conocido exproductor de televisión, famoso por su misoginia y sus faltas de respeto, le sentó mal que designaran a Pilar como presentadora de Operación Triunfo (...) Como le fastidió la decisión de la cadena que le pagaba el producto, boicoteó el trabajo de Pilar, que no tenía acceso a los guiones hasta el último momento y que tampoco recibía las órdenes adecuadas por el pinganillo, básico para que un presentador pueda seguir el programa mientras se esmera en el directo. Del reconocido productor misógino, uno al que le gusta chillar, especialmente chillar a las mujeres, nadie habló. La furia cayó sobre Pilar", desveló la directora de comunicación Mirta Drago, sobre lo ocurrido entre bastidores.

En el año 2011, el productor Toni Cruz ya habló sobre el supuesto boicot a Pilar Rubio, alabando la gran labor de Jesús Vázquez: "Telecinco tenía al que para mí es el mejor presentador de España, Jesús Vázquez. Se involucra hasta cierto punto, sabe de 'pe a pa' lo que tiene que hacer y lo lucha hasta el final. El presentador del directo tiene que saber lo que es un directo y lo tiene que solucionar muy bien (...) Trasladaron a Jesús Vázquez a Cuatro, con mi cabreo. Protestamos porque no lo entendíamos. Y nos dijeron que Pilar Rubio iba a presentar OT. Pedimos que no lo hicieran porque le hacia falta estar más curtida. Pero insistieron y ahí se terminó. Había otras presiones de otro tipo que no puedo contar, pero no era mala presentadora. Lo que hacía lo hacía bien, pero era un formato que le venía demasiado grande".