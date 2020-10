Esther Doña entierra el hacha de guerra con Tamara Falcó y opina sobre su futuro como marquesa

El pasado 2 de octubre se conoció que Tamara Falcó ya había solicitado oficialmente el Marquesado de Griñón, que su padre le dejó en herencia tras su muerte el pasado mes de marzo por coronavirus. Esther Doña, viuda de Carlos Falcó, reapareció días después en La mañana de TVE y confesó, para sorpresa de todos, su nula relación con los hijos del que fue su gran amor, el marqués de Griñón.

Más sincera que nunca, Esther Doña desveló que Tamara "aún no" la ha llamado para darle el pésame por la muerte de su esposo, aunque "ya han pasado seis meses". "Ni me acuerdo de la última vez que me llamó por teléfono. Hace muchísimo de eso", dijo, evidenciando la nula relación con la futura marquesa. La viuda de Carlos Falcó confirmó también que no mantiene relación con ninguno de los hijos de su marido, a excepción de Xandra: "Con quien más relación tengo es con Xandra, que sí que se ha preocupado bastante cuando falleció mi marido".

Una semana después de sus polémicas declaraciones, Esther Doña ha decidido enterrar el hacha de guerra con la hija de su difunto marido después de leer las declaraciones que dio a varios medios asegurando que respeta a la viuda de su padre: "Nos respetamos mutuamente, claro que sí", ha asegura esta semana Esther Doña a Europa Press. "Lo hacemos sobre todo por el cariño que teníamos a mi marido".

La viuda del marqués, conciliadora, se pronuncia además acerca de cómo cree que lo hará Tamara como nueva marquesa de Griñón ahora que ha empezado los trámites para solicitar el título nobiliario que le legó su padre: "Seguro que lo hace fenomenal".