Violeta Mangriñán confiesa la enfermedad que sufre: "Me está quitando la vida"

Hace unos días, la extronista Violeta Mangriñán publicó un vídeo en su canal de Mtmad donde confesaba por primera vez ante sus seguidores la grave enfermedad que padece: un trastorno de conducta alimentaria que le llevó a pedir ayuda a Marta López Álamo, novia de Kiko Matamoros, que sufrió la misma afección. Con el paso de los días, las críticas hacia Violeta por "jugar" con un tema tan serio se han incrementado hasta el punto de que este lunes se vio obligada a visitar el plató de Sálvame para aclarar todo lo relacionado con este tema.

En una sincera entrevista con Carlota Corredera, Violeta admitió que tiene un problema: "Me obsesiona mi imagen". "La forma en la que me veo me está quitando la vida. Por esa obsesión me doy cuenta de que tengo un problema. Me preocupa mucho el tema de coger peso y cuando creo que he me he pasado con la comida me castigo. Me castigo muchísimo", narró entre lágrimas.

El testimonio de la invitada conmovió a la presentadora, que también ha declarado en alguna ocasión que tiene un relación "enfermiza" con la comida. "En ningún momento he normalizado lo que me pasa y he hablado de esto como lo que es, un problema. Hay niveles de gravedad, pero solo con reconocer que tienes un problema y querer poner una solución ya es un paso. Mi familia y mi novio son maravillosos, ellos están preocupados pero me ven estupenda, no me entienden", explicó Violeta.

Según su relato, todo comenzó tras su irrupción en televisión en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa: "Empecé en el programa, dejé las pastillas anticonceptivas y engordé siete kilos. Siempre he sido una chica muy delgada y empecé a obsesionarme con no coger peso".

Además, las redes sociales han sido especialmente crueles con ella a raíz de contar su experiencia con la anorexia: "No sé cómo hablar sin que la gente le saque punta, estoy acostumbrada a que me machaquen pero estoy muy nerviosa y fatal, es algo muy serio. Intento quedarme con los comentarios buenos que me escriben mis seguidores, pero no puedo evitar que me afecten los malos".