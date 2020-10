Ágatha Ruiz de la Prada a Toñi Moreno: "Si me traes a Pedro J. no vengo más a Canal Sur en la puta vida"

Agatha Ruiz de la Prada visitó este martes el programa Un año de tu vida, presentado por Toñi Moreno en Canal Sur. Una entrevista que estuvo marcada por la complicidad entre la diseñadora y la presentadora, que dieron buena cuenta de su gran amistad, lo que permitió que Toñi Moreno llegase incluso a fantasear con la idea de que Pedro J. Ramírez apareciese en el plató junto a ellas.

Todo comenzó cuando Toñi puso de manifiesto su pesar por la última ruptura de la diseñadora, lo que dio pie a hablar sobre su relación pasada con el periodista. La presentadora bromeó con la idea de que Pedro J. había acudido al programa para sorprenderla, algo que la diseñadora consideró "una putada" e incluso llegó a amenazar entre risas con abandonar las instalaciones de la cadena autonómica.

"Yo creo que ahora es el momento de que él entre por esa puerta y le des hasta un abrazo", dijo la presentadora. "Ni se te ocurra hacerme una putada de esas", contestó Ágatha, cerrando la puerta a un encuentro con el que la comunicadora continuó jugando: "Hombre, hemos invertido ahí nuestro esfuerzo...".

"Si viene, te mato, dejo de ser tu amiga, no vengo más a Canal Sur en la puta vida", continuó bromeando la empresaria. "Pero si yo te digo que por la 'puerta del tiempo' de este programa va a aparecer un hombre que te va a decir 'mira Ágatha, lo hice mal, fueron 30 años de matrimonio fantásticos, hemos tenido dos hijos, perdóname, vamos a ser amigos'....", insistió Toñi. Ágatha no se lo pensó dos veces, levantándose del asiento para simular su abandono del plató: "Me voy con el público. Adiós, adiós".

Toñi Moreno puso fin a la broma y terminó alabando y luciendo una de las creaciones de Ágatha: "¿Tú crees que yo te haría eso con el vestido tan bonito que me has regalado?". "Sé que no me harías algo así", concluyó la diseñadora.