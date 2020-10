'Lecturas', con Mainat y contra Angela: las claves de su demanda

Lecturas ha tenido, qué casualidad, acceso a la documentación que recoge las cuestiones previas de la demanda de Josép María Mainat contra su todavía mujer, Angela Dobrowolski, y que proporciona "todas las claves" del caso, leemos en la revista. Las de Mainat, hay que aclarar.

Según esta información, Angela (sin tilde, es de origen alemán) debería haber abandonado la vivienda de Horta (el famoso putíbulo) el pasado 31 de agosto. Mientras, Mainat se ve obligado a vivir en la residencia de un familiar, y eso que dice Lecturas que el productor le ha ofrecido a su mujer varios pisos en los que instalarse.

La documentación incide en la personalidad violenta de Angela, que no sólo habría intentado acabar con la vida de su esposo. Según la revista, el pasado 6 de agosto "agredió presuntamente" a su hermana Julianne, que también estaba instalada en el domicilio familiar, y la retuvo en la terraza. Después de ser rescatada por la policía, tuvo que ser trasladada a un hospital.

Tan detallada es la información, que incluye la transcripción de la conversación que mantuvo Mainat con sus vecinos, quejosos de la situación: "Estoy divorciándome de mi esposa y ella está ahí con una especie de okupas haciendo salvajadas". Que sepamos, los okupas no pagan alquiler. Esta casa se anunciaba por horas.

Pero el rocambolesco relato no queda ahí: a tenor de la información, Angela es una chalada que asaltó otra de las viviendas del productor cuando se escondía allí con sus hijos. Mordió en el brazo a uno de ellos, entró en la vivienda por un balcón, se escondió en un armario para no ser descubierta e incluso le hizo llegar a su hija de nueve años "un móvil escondido en un libro, una tarjeta SIM escondida en un marco con una foto y un micrófono espía". Demasiado exagerado para ser, como sugieren algunos, un montaje del propio productor para darse publicidad.

'Lecturas', se suma a la campaña contra Teresa Campos

Lecturas dedica su portada a María Teresa Campos y a los problemas económicos que, según la revista, tienen "desesperada" a la presentadora. La publicación ataca a Campos con toda su artillería pesada. Empieza calificando como "beligerante" su actitud con Jorge Javier en la famosa entrevista que inició el mal rollo (no olvidemos que el presentador es el colaborador estrella de Lecturas), y continúa acusándola de estar "obsesionada por trabajar en un tipo de televisión que critica".

Según Lecturas, la explicación radica en que "sus problemas económicos son cada vez más acuciantes… está acosada por los impagos". La presentadora, siempre según esta publicación, "está desesperada, atenazada por las deudas y con una falta acuciante de efectivo con el que pagar los gastos del día a día". Y añade: "Tan angustiosa es su situación monetaria, que su empresa ni siquiera puede abonar los impuestos municipales que genera su mansión de Las Rozas". A ello se añaden sus problemas con el Fisco, que le reclama a la periodista cerca de setecientos mil euros.

Lecturas, que, insisto, es la revista que paga parte de la nómina a Jorge Javier, sigue ahondando en la cifra de impagos de María Teresa e incluso asegura que llegó a recurrir a un prestamista para comprar su deuda con el banco. Y todo ello trufado de frases del estilo a "la estrella de Teresa se apaga, vive su ocaso económico".

Al extenso reportaje se suma la columna semanal de Pilar Eyre, que también ataca sin piedad a la presentadora con el argumento de que "la elogió siempre y nunca recibió un simple gracias". Nada que ver con el texto de Jorge Javier, que opta por el silencio. Ya disparan otros.

Enrique y Ana supervisan la mudanza de su nidito de amor

Semana, la revista que destapó la crisis matrimonial de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, publica este miércoles las primeras fotos del torero y su nueva novia en su recién alquilado nidito de amor. Si la semana pasada nos proporcionaban detalles sobre el edificio y el alquiler, esta vez vemos imágenes de Enrique y Ana asomados a la terraza de su ático, supervisando los trabajos de la mudanza e incluso ayudando a los operarios a desembalar algunos objetos. La sonrisa del diestro lo dice todo y explica el titular escogido por la revista: "La pareja, ilusionada".

La residencia está situada en Almería y tiene una maravillosa terraza con vistas al mar. Nada que ver con el paraje de la finca en Jaén que ha contemplado él junto a Paloma durante los últimos 25 años. Hace unos días sólo tenían una cama y varios juegos de toallas, pero en las fotos vemos cómo una grúa iza hasta la terraza varios muebles de gran tamaño.

Raquel Perera, rompe su silencio

O casi mejor "estrena voz". Porque Raquel Perera no es carne de exclusivas y rara vez se ha dejado ver por las revistas del corazón. Ahora rompe su silencio en ¡Hola!, para aclarar cómo ha sido su divorcio de Alejandro Sanz, y de alguna manera, dulcificarlo, porque no encontramos ni una sola palabra malsonante contra su ya ex, a pesar de que el proceso ha sido bastante complicado.

En el texto leemos la explicación a su exclusiva, la primera "y única": "Cerrar una etapa con paz y con la conciencia muy tranquila". No hay compensación económica por este reportaje, añade la revista. Curiosamente, Raquel no hace referencia al famoso "Corazón partío" del cantante para descubrir el momento en el que "despertó del sueño". Seguramente como venganza, cita un tema de Rocío Jurado: "Sentí un crujido frío y seco", asegura.

Raquel reconoce que en determinado momento dejó de reconocer a Alejandro, critica "las formas" del artista, y como es psicóloga, tira de manual de autoayuda para autoconvencerse de que todo va a ir a mejor. Se apoya en frases del tipo a "a mí me dejaron de desear, no de querer" o "ahora me siento como una recién parida, que, en cuanto tienes una nueva vida en brazos, no te acuerdas de las contracciones o los dolores".

Pero una frase define el difícil divorcio del cantante: "Para llegar a un acuerdo hay que ceder y, normalmente cede el que menos ego tiene…".

Cóctel de noticias

Amaia Salamanca y Rosauro Varo establecen su residencia en Marbella. Cuenta ¡Hola! que la pareja, propietaria de una mansión en La Moraleja y de un palacete en Sevilla, han optado sin embargo por vivir en Marbella. La actriz y el empresario han matriculado a sus tres hijos en un colegio bilingüe de la ciudad.

Antonio Resines y Ana Pérez Lorente se casan por sorpresa. Las revistas publican varias imágenes de la pareja a la salida de la marisquería en la que celebraron el enlace. Ella vestida de rojo y él con su sombrero y su mascarilla. El actor y su mujer quisieron hacer una celebración por todo lo alto, pero la pandemia ha obligado a realizar una ceremonia sólo con sus familiares cercanos.

Primeras imágenes de Myriam Lapique tras perder a su marido. La viuda de Alfonso Cortina, que falleció el pasado mes de abril a los setenta y seis años víctima de la covid, ha pasado unos días en Marbella junto a su hermana Cari y su cuñado, Carlos Goyanes.

Los Javis harán una serie sobre Amparo Muñoz. Tras ahondar en la vida de la Veneno, los creadores de Paquita Salas preparan una versión televisiva de la malograda vida de la guapísima Miss Universo.

El lado oscuro de Guillermo, próximo rey de los británicos. Lecturas recoge un extracto de un nuevo libro que habla del lado oscuro del príncipe: además de sufrir ataques de cólera, tiene problemas con el alcohol. "Fue él quien le abrió a Harry sus primeras botellas en el sótano de su casa".