María Pombo sorprende a Pablo Motos al decirle cuánta gente trabaja para ella

"Cuando he escuchado 'hoy viene a divertirse a El Hormiguero María Pombo' casi lloro". Así de ilusionada se mostró este martes la influencer al comenzar su entrevista con Pablo Motos en el plató del programa de Antena 3tv. Era la primera vez que la empresaria visitaba espacio, al que acudió para hablar sobre sus nuevos proyectos profesionales, su trabajo como influencer en redes sociales, así como de su embarazo y la enfermedad que le han detectado.

María contó que actualmente cuenta con un equipo de 16 personas que llevan todo el tema relacionado con su imagen y hacen crecer su marca: "Que yo esté aquí no es casualidad. Tengo un manager, un asesor, un fotógrafo, un videógrafo...quiero hacer ver que ser influencer es una profesión real y que generas empleo", dijo para sorpresa del presentador.

La joven madrileña, que cuenta con una auténtica legión de fans en las redes sociales, ha compartido con Pablo Motos lo complicado que es a veces "generar contenido obligatoriamente cada día", hasta el punto de que en ocasiones ha necesitado ayuda psicológica: "He empezado a ir al psiquiatra para aprender a gestionar tanto lo bueno como lo malo. Llevo 6 años en esto y lo mismo me dicen que mi contenido es el mejor que me dicen 'ojalá te mueras' y eso es suave. Se juntó con el embarazo, con la enfermedad... Necesitaba una opinión y que me ayuden a gestionar todas estas emociones y me mantengan los pies en el suelo".

El año 2020 para Pombo ha estado marcado por la felicidad pero también por las malas noticias: la joven se enteró de que estaba embarazada unos días antes de que le confirmaran que padece esclerosis múltiple. A pesar de ello, reconoció que llegó a alegrarse de tener esa enfermedad y no otra: "Empecé a tener síntomas y dentro de lo peor, me alegré. Pensé: 'Me quedo en casa'". "Sé lo que es, cómo se vive, sé que hay avances, en casa, sé lo que hay (su madre también la sufre). Obviamente nunca quieres que te pase, pero es una enfermedad que no te mueres de ella, pero sí te mueres con ella, no hay una cura".

Por otro lado, se mostró muy ilusionada con el bebé que espera junto a su marido Pablo Castellano. A la pregunta de si retrasmitirá el parto a través de Instagram, se mostró tajante: "Ese momento me lo voy a quedar para mí. No lo he pensado, pero desde ya te digo yo que no".