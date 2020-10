Anabel Pantoja explota contra Techi tras tenderle una trampa a Kiko Rivera: "Desgraciada, cerda y manipuladora"

Techi Cabrera saltó a la fama por su breve relación con Kiko Rivera, convirtiéndose en una de sus exparejas más mediáticas hasta la fecha. Pese a que lo suyo no superó los siete meses, la joven hizo su propia carrera televisiva participando en realities de éxito como GH VIP 6, donde fue una de las grandes protagonistas, y también por su matrimonio y divorcio exprés con Alberto Isla, padre del hijo de Isa Pantoja.

Con el fin del citado reality, el protagonismo de Techi se fue apagando, hasta que este miércoles Sálvame sacó a la luz unos mensajes subidos de tono que supuestamente le habría enviado Kiko Rivera. El programa de Telecinco habría recibido el contenido íntegro de los mensajes en los que el Dj le ofrecía ayuda al ser conocedor del mal momento que estaba pasando su exnovia. Aunque lo que más sorprendió fue el tono que fueron tomando estos: "Siempre seré el que te pone a 80.000 revoluciones y a 20 uñas", decía el supuesto mensaje del hijo de Isabel Pantoja.

Minutos más tarde, se emitió un audio que Techi le habría enviado a una amiga hablando sobre el tema. En él se podía oír a la joven asegurando que esta es "su nueva oportunidad para sacar dinero de la televisión": "La has cagado, Kiko. La has cagado. A mí que más me da, nunca va a ser mi amigo", pronunciaba Techi siendo consciente de los problemas que esto podría traer a Kiko con su mujer y sus hijas. "Todo lo que tenga que ver con Kiko es un bombazo y más conmigo, su novia de hace años… La mujer no lo va a dejar porque aguanta todo, pero he dicho: '¡es mi manera de sacar dinero en la tele!'", continuaba el audio.

Anabel Pantoja, prima del protagonista, se encontraba en directo en el plató y no dudó en contestar a Techi: "No le deseo nunca el mal a nadie, pero a esta mujer solo le deseo que se lo gaste en farmacias ¡Me cago en todo!", gritó al escuchar el audio. "Desgraciada, manipuladora, cerda, sinvergüenza, oportunista... todo eso eres (...) A Irene ni nombrarla. No le llegas ni a la uña del dedo gordo ni como mujer, ni como persona ni como madre. ¡Mamarracha!", dijo Anabel fuera de sí, tras escuchar las palabras de Techi en las que hacía referencia a Irene Rosales.

Kiko, por tu parte, contactó vía whatsapp con su prima y algunos de los colaboradores para desmentir que se haya puesto en contacto con su exnovia: "Llevo años sin saber nada de ella. Esos mensajes están manipulados, hay muchas aplicaciones con las que se pueden falsificar conversaciones", aclaró.