Marta Sánchez, Rozalén, Lydia Valentín y la diseñadora Ana Locking se han unido para apoyar juntas la lucha del cáncer de mama. Marta perdió a su hermana hace unos años y siempre está dispuesta a dar todo su apoyo a esta causa organizada por Ausonia bajo el lema Dedícate un minuto.

La gallega, durante la presentación. volvió a asegurar que esta causa es parte de su familia. “Todos los años me hago mi revisión y después de los antecedentes familiares, hay veces que me las hago dos veces”. Así lo explicó, invitando a todas las mujeres que no dejen de hacérselas.

A lo largo de la presentación, también comentó lo mucho que echa de menos el subirse a un escenario. “Tengo muchos planes, y a pesar del Covid, no se me resisten. He escrito un tema por esta causa tan seria como es la del cáncer y también he compuesto otro tema que se lo envié a la Starlite, para poder comprar mascarillas cuando no había. Ahora estoy preparando un próximo espectáculo para cuando se pueda hacer que se va a llamar “Piano y Voz", y otro que se llamará “A solas con Marta”. Un repaso de todos mis éxitos cosechados durante mis 34 años de carrera".

Marta Sánchez para Ausonia | Archivo

El confinamiento, dentro de lo malo, lo pasó con su hija Paula, y con su novio, el empresario canario Federico León. “Estaba en el sur de Gran Canaria, por un tema de los carnavales de Maspalomas. No me dio tiempo a volver porque cerraban Madrid, pude enviar a mi hija un billete y allí estuvimos los 3. Tengo que reconocer que me vino muy bien al haber sacado muchas cosas positivas, como tiempo para mí, para meditar, cocinar, fregar, poner lavadoras y disfrutar con de Federico, que me hace muy feliz. Él vive allí, y yo estoy a caballo entre la isla y Madrid. Me considero medio canariona, tengo allí mi armario medio lleno. Allí todo es menos gris, hay mucho sol, por eso le llaman las islas privilegiadas”.

A Marta cuando habla de su novio, se le cambia la cara, y como ella misma confesó, no le hace falta casarse. “No pienso en eso, estoy muy feliz, está todo perfecto, menos el Covid. Federico es una persona muy tranquila, con un gran sentido del humor. No es el momento para pensar en boda, a parte que no lo necesito, porque me siento casada con él”.

"De Canarias era mi padrino el gran Alfredo Kraus. Me gustaría actuar en el auditorio que lleva su nombre. Estoy segura de que él ha sido quien me ha llevado allí, después de mi estancia en Miami”, dijo durante la presentación.

Al preguntarle por su hija Paula, contó que está muy bien. “Es una adolescente muy alegre, risueña, sociable. Ahora lo que quiere es disfrutar de su edad y todavía no sabe lo a lo que se quiere dedicar, canta muy bien, y le gusta la música, el diseño, y la moda”.