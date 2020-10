Denuncias cruzadas de Josep María Mainat y su esposa Angela Dobrowolski. Por un lado, el productor catalán ha detallado al juez varios incidentes que apuntan a los desequilibrios de su mujer, envuelta en lo que La Vanguardia califica de una "espiral autodestructiva" que podía perjudicar a sus hijos. En concreto, a raíz de una grave discusión en su segunda residencia en Canet de Mar el pasado 8 de agosto que acabó con denuncias mutuas de agresión.

Fue un mes después del supuesto intento de asesinato, con Mainat refugiado en Canet de Mar con sus hijos. Ella, según la demanda avanzada por RAC1, se presentó de noche allí con los hijos en común y un tercero fruto de otro matrimonio, de 15 años. Angela quiso llevarse a los suyos y al negarse agredió a Mainat y a uno de los niños, a quien mordió en el brazo.

La defensa de Dobrowolski lo niega, según La Vanguardia, que argumenta que fue a ver a sus hijos porque no hay ninguna medida que lo prohíba y la casa sigue siendo suya, en tanto aún no está divorciada de Mainat. Él se negó y tras un forcejeo su hijastro le enganchó los dedos en la puerta por lo que ella se defendió mordiéndole para que la soltara. Una segunda denuncia que se añade a la que interpuso por sentirse hostigada por los agentes de vigilancia que su marido contrató en la casa para que la vigilaran.

La Vanguardia no se pone del lado de Mainat, sino de Ángela, y él es más del lado de Roures, contaron Isabel y Federico. "La Vanguardia se columpió publicando esas fotos detrás de la nevera diciendo que le ponía insulina y no se la ponía", dijo Jiménez Losantos sobre la noticia que descubrió el caso.

En realidad, no todo en esas fotografías era lo que parecía. En la declaración ante el juez ella explicó que en realidad estaba pinchando al empresario vitamina b12 y Saxenda, un medicamento dietético. Su diabetes no requería pinchazos. ¿Y por qué deambulaba por la casa a horas extrañas Angela? "Buscando algo dulce, pero como no lo había, se volvía a la habitación", contó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, basándose en la declaración de Dobrowolski.

Al final, se dijo en esRadio, "el motivo de la separación podría no ser económico sino celos. Estando en la casa de Canet, con los niños, ella se escapó en algún momento para ver a un amante que no sabemos si es Gabriel y es cuando él, Mainat, se cabrea. No le dio tanta importancia, pero él se la dio", relató Angela, que no obstante no se esperaba nada de lo ocurrido ya que —según contó al juez— "la noche acabó en calma".