La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Alaska y Carlos Pérez Gimeno para desgranar, entre otros temas, el "delicado" comunicado de la periodista María Teresa Campos en relación a la polémica información de la revista Lecturas, que señalaba problemas económicos graves.

Es un tema tan delicado que quizá no desmiente en el fondo la información que se publica en Lecturas, sino un punto concreto en relación con la hipoteca, se dijo en Es la mañana. Según la publicación, su vivienda está gravada con dos hipotecas por importe de más de un millón de euros, algo que no es así y vulnera su derecho al honor y a la imagen.

"Lecturas dice que todo lo publicado es exactamente como está la situación", dijo en esRadio el periodista Carlos Pérez Gimeno. Todo en relación a un texto, el que señala los supuestos problemas económicos de María Teresa, que es "impreciso", sobre todo en cuestiones como lo relativa a la piscina de la periodista.

En todo caso, la contestación vía comunicado de María Teresa es, pese a bienintencionada, quizá errónea. "Cuando recurres al comunicado, como si por hablar te fueras a defender, o vas con lo de la piscina, que es mentira, o mejor no vayas. Tienes enfrente a un tiburón como Jorge Javier que te está mordiendo. Ella esgrime el argumento de la intimidad, pero eso ya no se lo han respetado", dijo Federico Jiménez Losantos. Lecturas llegó a asegurar que la piscina climatizada de la comunicadora cuesta la friolera de 10.000 euros mensuales.

El caso admite otras derivadas complicadas, como el hecho de que ningún familiar pueda defender abiertamente a María Teresa del ataque, ya que las Campos están vinculadas de una manera u otra a estos medios de comunicación. Según Alaska, "antes Teresa ha estado en primera fila y ha recibido críticas como presentadora, pero no por con quién estás, cómo es tu casa... La culpa no es de ella, sino de cómo eso se convierte en otra cosa y no te das cuenta a tiempo".

Federico añadió: "Vi algún capítulo del reality y eso estaba bien para despedirse. Ver cómo era su vida de verdad. Cuando haces ese reality, al final de tu vida profesional, déjalo ahí. Porque has abierto temas, líos, parejas, amantes"... abriendo la puerta a una larga cadena de intoxicaciones.

La situación es tal que la salida más conveniente, según la crónica rosa, es la judicial, algo más "concreto" que apelar al "honor, la intimidad o la amistad"... cuando éstas ya han sido vulneradas.