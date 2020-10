Mercedes Milá, sobre Mediaset: "Bendita la hora en que me fui de allí"

Mercedes Milá reapareció el pasado jueves en el programa Late Motiv de Movistar + donde, una vez más, reconoció que guarda un recuerdo amargo de su paso por Telecinco y Mediaset tras más de 15 años ligada a la cadena de Paolo Vasile. Durante su entrevista por videollamada, agradeció públicamente a Andreu Buenafuente que la convenciera de dar el paso para fichar por Movistar, donde ahora presenta el programa Scott y Milá.

"Nunca te agradeceré bastante cuando me insistías en ir a Movistar. Yo en ese momento lo veía algo pequeño, al lado del montaje de Mediaset. Bendita la hora que me fui de allí porque soy feliz y estoy aprendiendo muchísimo", aseguró la presentadora, cuya imagen está muy ligada a Telecinco, sobre todo a Gran Hermano.

No es la primera vez que Milá carga contra la que un día fue su casa. En una entrevista en 2018, también con Buenafuente, la periodista reconoció que se ofendió por la "mentira podrida" de que dejara el programa por dinero. Eso sí, "durante 16 años no me subieron ni un día el sueldo. ¿Cómo es posible esto? Tampoco es que diga que me tienen que doblar y triplicar, pero sí una ilusión o algo", se lamentó.

Fue con Jesús Calleja con quien se abrió más sobre su salida de Mediaset. "Tuve un momento de crisis, no vino de repente. Trabajé mucho, creía que llegaba a mucho, me acostaba más tarde de lo normal y llegó un momento que el cerebro dejó de tener la química que necesitaba (...) Lo he llegado a ver todo tan negro que hubo un momento en el que pensé que prefería morirme a seguir así. El sufrimiento era tanto que no lo aguantas ni un minuto más. Por eso decidí no hacer Gran Hermano, dijo. El cansancio de presentar el programa casi pudo con ella, por lo que llegó a comprender "a los que deciden quitarse la vida".