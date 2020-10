Vicky Martín Berrocal, preocupada ante el posible enfado de Virginia Troconis por su gesto hacia 'el Cordobés'

Vicky Martín Berrocal visitó este viernes el programa Mi casa es la tuya presentado por Bertín Osborne en Telecinco. La diseñadora habló sobre algunos de los aspectos más importantes de su vida, entre ellos su relación con Manuel Díaz 'el Cordobés', padre de su hija y uno de los hombres que más huellan han dejado en su vida.

Vicky y el torero siempre han demostrado que pese a que hace muchos años se divorciaron, mantienen muy buena relación. Y no solo se lleva bien con él, también mantiene buen trato con Virginia Troconis, actual mujer del torero y con los hijos de estos. Tan estrecha es la amistad que hubo un momento en el que Vicky tuvo miedo de que Virginia se enfadara por un gesto que ella tenía con su exmarido.

"Para mí ha sido un hombre muy importante. Mi único marido", aseguró, ya que aunque ha tenido más relaciones sentimentales, no se ha vuelto a casar. Tan importante fue para ella, que durante muchos años continuó llamándole "marido": "Era un gesto de cariño". Vicky no dejó de llamarle así hasta pasado mucho tiempo: "Hasta que dije, Virginia me va a matar". Con humor reconoció que se percató de que quizá a la mujer del torero no le hacía "gracia" que le llamase así.

Lejos de enfadarse, Vicky, Manuel y Virginia siempre han mantenido una buena amistad y continúa compartiendo momento inolvidables, principalmente por el bien de Alba Díaz.