Cayetano Martínez de Irujo ha intervenido en Liarda Pardo y allí no tuvo inconveniente en revelar su opinión sobre el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y calificarlo de "personaje de cómic".

"Me parece gracioso el personaje en sí, parece salido de un cómic. Porque, entre otras cosas, él intenta tener ese tono de que no cambie porque sabe que, diga lo que diga, le van a atacar. Entonces, él intenta mantener la compostura, pero en el fondo yo le noto que cada día llega con emociones diferentes. Debe de ser por toda la información que maneja. Su papel es muy difícil", dijo Cayetano sobre Fernando Simón a una sorprendida Cristina Pardo.

A continuación, Cayetano —de quien se ha rumoreado que ha tenido un acercamiento a su hermano, el duque de Alba, tras una etapa de extrema frialdad— ha explicado de dónde viene su consideración.

"Yo he oído a grandes médicos, porque yo tuve el honor de que me dieron la medalla de oro de la Academia de Medicina. Y en la Academia de Medicina dicen: pero es que este hombre no sabe nada. ¿Sabes? En general".

Ante la sorpresa de la periodista de La Sexta, Cayetano explicó sus palabras: "O sea, que no sabe nada, quiero decir, que no sabe cómo para hacer eso, ¿no? Para dirigir lo que dirige. Que debería ser una persona con una autoridad y realmente competente en el mundo de la Medicina, en el mundo de la investigación". "Eso yo ya no lo sé juzgar. A mí el personaje me parece simpático y gracioso", aclaró.