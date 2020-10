Emiliano Suárez: "El Gobierno ha hecho las cosas rematadamente mal"

Emiliano Suárez acaba de presentar su ultimo trabajo fotográfico, bajo el titulo Chicago Blue, que es la continuación de las dos exposiciones anteriores, la primera Nueva York, y la segunda La Habana. “Este último trabajo es mucho mas austero. El próximo ya lo tengo pensado y cuando se pueda por todo lo que está ocurriendo lo haré en Berlín. En total serán 10 ciudades. Chicago es una ciudad que me gusta mucho y tengo unos bonitos recuerdos de mi etapa cuando estudié allí canto”.

El empresario está atravesando una etapa bastante feliz, haciendo lo que verdaderamente le gusta. “Disfruto mucho, y soy consciente que llevo poco tiempo y tengo que posicionarme. Por ese motivo tampoco soy caro, mis precios son bastante asequibles”. Así lo explicó.

Con el periodista Carlos P. Gimeno | Archivo

Al preguntarle por cómo estaba encajando todo lo que se está viviendo con la pandemia, contó que. “anímicamente lo llevo bien. Es cierto que hay que tener mucho cuidado, y yo lo tengo, por mi edad no soy factor de riesgo, pero sí asmático. Todos tenemos que ser responsables. Mis hijos tienen 17 y 14 años, y con el mayor, la conversación es más madura, nada que ver con las hijas de mi pareja, de Carola, que tienen 7 y 8, todavía son muy pequeñas. Mis hijos quieren salir y es lógico, aunque son conscientes de la situación, pero no tienen miedo. Para mis padres es peor, por la edad”.

Una de las obras de Suárez | Archivo

Cuando pregunté a Emiliano su opinión acerca de la gestión del gobierno, su respuesta fue muy concisa. “Es una pregunta complicada y comprometida. Estoy de acuerdo en guardar las criticas acidas para momentos más adecuados. No es momento de crispaciones, la sociedad civil, amigos, hermanos, empresarios y demás, que no se pongan de acuerdo en sus conversaciones por culpa de la política, no me interesa, hay que estar por encima de eso. Cuando se hacen declaraciones públicas, es mejor ser moderados y contenidos, porque los sentimientos están a flor de piel. El gobierno ha hecho cosas rematadamente mal, y posiblemente lo seguirán haciendo, aunque tengo serias dudas que otros lo hubieran hecho mejor. Hay muchas personas públicas que no han estado a la altura, tanto del Gobierno como de la oposición. Es mucho más inteligente hacer un discurso positivo a tener que estar peleándose. Tienen que sacar todo esto adelante”.