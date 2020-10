Irene Villa reconoce a Toñi Moreno que vuelve a estar ilusionada: "Tengo un amigo favorito"

Irene Villa visitó este lunes el plató de Un año de tu vida, presentado por Toñi Moreno en Canal Sur, para repasar algunos de los momentos más destacados de su trayectoria profesional y personal. Y también para hablar sobre el 29 aniversario del atentado perpetrado por ETA que sufrió cuando sólo tenía 12 años, en el que perdió las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda cuando iba en el coche con su madre, María Jesús González.

La periodista y escritora sorprendió en el año 2018 con el anuncio de divorcio de Juan Pablo Lauro después de siete años de matrimonio y tres hijos en común. Irene y Juan Pablo se casaron en junio de 2011 en la iglesia San Francisco el Grande de Madrid. Se habían conocido dos años antes en la Fundación También, cuyo objetivo era la integración social de personas con discapacidad. El flechazo fue casi inmediato y poco después iniciaron una relación cuyo fruto han sido tres hijos Carlos, de seis años, Pablo, de tres, y Eric, de tan sólo dos años de edad.

La separación fue amistosa y, a día de hoy, continúan manteniendo una buena relación por el bien de su familia: "Acaba en una armonía que era lo que queríamos, armonía y felicidad para toda la familia, que aunque ahora vivamos los padres separados la familia está más unida que nunca", contó a Toñi Moreno. "Los dos estamos en el mismo punto de que necesitábamos un respiro, que sea momentáneo o de por vida", continuó.

Al ser preguntada sobre si vuelve a estar enamorada, reconoció que tiene "un amigo favorito": "Estoy abierta a enamorar, lo puedo decir así". Irene explicó que no tiene pareja pero que no se cierra al amor "con mayúscula": "No se cierra al amor con tres hijos y yo me he cerrado con una", bromeó la presentadora antes de cambiar de tema.