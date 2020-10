Nacho Palau estuvo "perfecto" en el juicio, Miguel Bosé en chándal y "absolutamente equivocado"

Después de cinco horas en el interior de los Juzgados de Pozuelo de Alarcón en un cara a cara que ha sido de todo menos agradable, quedó visto para sentencia el juicio de Miguel Bosé y Nacho Palau por la filiación de sus hijos. El cantante, que acudió vestido con chándal y zapatillas de deporte, llevaba mascarilla (tras abanderar una manifestación contraria a su uso) y abandonó el tribunal oculto en la parte trasera de una furgoneta con cristales tintados.

Una actitud que beneficia a Palau, mucho más abierto con la prensa y, desde luego, más comunicativo en un juicio que, tal y como explicó Federico Jiménez Losantos en la crónica rosa de Es la mañana, "plantea problemas inauditos en Europa, no hay jurisprudencia". Y que, además, tiene a Miguel Bosé viviendo en México y Palau en España, países con dos orientaciones distintas en este tema a nivel judicial.

"La jurisprudencia de América y España es distinta. Un juez contemplaría el nivel social y la educación, pero el español va a contemplar siempre la familia. Estaría más cerca de dar los cuatro a Palau antes que al revés porque se han criado juntos y aquí. Aquí el criterio de mantener la familia es superior al nivel social", explicó el director de Es la mañana de Federico.

La crónica rosa con Isabel González, Daniel Carande y Alaska valoró la puesta en escena del juicio. Que, a nivel de Palau, fue "perfecta para ganarse la opinión pública". Y que, tal y como señaló Losantos, para Bosé fue "absolutamente equivocada", no solo por evitar a la prensa y no hacer declaraciones, sino también por su inadecuado atuendo deportivo: el cantante fue en chándal, con unas llamativas deportivas y una bolsa de deporte.

Para dilucidar lo que puede establecer el juez, hay que saber cuál fue el muy particular proceso de nacimiento de los niños. Daniel Carande lo explicó así en esRadio: "Los niños nacen primero con vientre de alquiler en EEUU, con esperma de Miguel como padre biológico. Tras dos intentos, no se consigue, se hace con Nacho y se consigue. A los pocos meses, cogen otro vientre de alquiler y nacen los de Miguel. Los niños crecen juntos durante ocho años".

Para Palau es vital aclarar al juez que el "proyecto era común" y si se logra eso "es más fácil defender que son hermanos y han de estar juntos", dijo Jiménez Losantos, que considera que en esas circunstancias es más fácil que los niños se los den a Nacho que a Miguel. Hay que tener en cuenta que, en España, si un matrimonio se separa y una parte quiere llevarse a los niños al extranjero no puede sin el consentimiento legal de la otra parte, y que en esta caso cada uno reside en países distintos (por mucho que Miguel Bosé tenga una residencia en Somosaguas)".

La proposición del escultor es, precisamente, que sean los padres los que roten y no los niños, y que lo hagan en esa vivienda madrileña del cantante, la de Somosaguas. Palau pide, por tanto, que el chalet de Somosaguas sea el "foco central" donde se quedan los niños.

En el juicio, visto para sentencia, queda por dilucidar un extremo importante. Tal y como se dijo en la crónica rosa del programa de Federico Jiménez Losantos, "Nacho era una pareja de alguien bien situado. Y era una persona que figura en sociedades, empresas… Esto, como se abra en el juicio, lo va a hacer complicadísimo".

Sorprende por último la rapidez del juez, visto para sentencia en el primer día. "Habrá apelación, seguro", pronosticó Federico Jiménez Losantos. "Choca que el juez quiere quitárselo de en medio, extraña que no quiera pedir más testigos". "Nacho no está luchando por la custodia, está claro, sino porque los cuatro niños tengan el mismo nivel de vida. Algo que es razonable. Y el otro quiere la custodia de los suyos y no sé si racanea o ha ofrecido alguna solución. Me da la impresión de que se va a quedar así y luego ya llegarán las apelaciones".