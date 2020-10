Ya está todo a punto para el gran estreno, en el emblemático Teatro Calderón de Madrid con la obra La última tourné. El telón se levantará el día 30 de octubre para el público y el día antes para invitados. Un elenco de primera compuesto por Alaska, Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández, Manuel Bandera, Marisol Muriel y Cayetano Fernández. Todos están encantados de poder pisar un escenario e intentar que el publico se lo pase bien, sobre todo por los tiempos que corren con el terrible Covid.

Alaska en plena actuación | Archivo

Alaska, cuando habla de su papel, no puede disfrutar más. “Paca es la vedette cómica, nada agraciada pero graciosa. Se dedica a contar chistes que ahora serian políticamente incorrectos. A Paca le pasa una cosa que no se puede contar, es mucho mejor verlo. Este trabajo lo puedo calificar como un regalo, sobre todo por haber llegado en octubre, que era cuando estaba planeado, y sobre todo en este tiempo de tanta incertidumbre. Y encima en el Calderón, donde todas las grandes vedettes de la época y las mejores revistas llegaron. Hay que agradecérselo al productor, porque es así, y a nosotros nos da vida hacerlo, porque todos nos necesitamos y más en este tiempo tan delicado. Hemos hecho representaciones en diferentes ciudades antes de la pandemia, y ahora toca Madrid, después de este tiempo de parón, y Madrid siempre impone”.

Trabajar con Mario no le supone nada extraordinario. “Lo primero que a mí me hizo fue una entrevista, lo segundo trabajar de promocionero en una compañía de discos, lo tercero ser manager, y a partir de ahí todo. Es más fácil trabajar para mí en el teatro que por ejemplo haciendo el reality. El teatro implica tener que leerte un guion, ensayarlo, hacer una coreografía, y hacerlo cada día. Yo soy germánica, el reality, es otra cosa, nunca quiere saber ni dónde tiene que ir, y a mí me pone muy nerviosa que él no lo sepa y yo sí.

A pesar de todo, el tándem que forman es perfecto y están pensando en hacer una tercera obra con los mismos compañeros. "Si todo va bien estaremos hasta abril, temporada completa, como antes, yh después nos dedicaríamos a los conciertos de Fangoria y Las Nancys, y después la nueva obra. La revista como género me vuelve loca, llegué a ver algo, como las obras de Lina Morgan, que es la esencia de La Paca Castellón, mi papel. Lo que siento por aquellos artistas, es una auténtica devoción”.

Por su parte, el papel de Mario Vaquerizo es el de Enzo Marino, un coreógrafo italiano que en realidad es de Albacete y muy mediocre. El espectador va a ver una historia de teatro de variedades de los años 70 y 80, cuando eran masivos, y con la llegada de los 90, con la expo, las televisiones con canales privados, va cambiando todo tanto que a este género lo van considerando como una subcultura. Y los protagonistas van viendo que su mundo está en desaparición y quieren aferrarse al nuevo mundo, aunque en el fondo no lo crean tanto. Así es como yo lo veo. Mi papel me divierte mucho porque, yo cuando hago teatro, que surgió cuando me invitaron Manuel Bandera y Félix Sabroso, me di cuenta de que era muy chulo, no tiene nada que ver con hacer conciertos. Aquí me tengo que meter en la disciplina de aprender un texto, aquí no puedo hacer de Mario. Lo que más me gusta de este personaje es que es buena persona, y en eso somos iguales, porque yo lo soy. Lo único que tengo que llevar peluca rubia, y yo soy canosa". Así lo contó, con gran sentido del humor.

Con el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Mario, según contó, también es fan de la Revista. “Yo al ser más joven, lo he conocido menos que Bibiana o Alaska, de hecho, Bibiana participó de ese género con Raúl Sender, Juanito Navarro, Quique Camoiras... Olvi lo vivió como espectadora, y yo como espectador de mis padres. Soy como un testigo de todo eso, aquellas variedades, lo que hacían era entretener y es lo que mismo que hacemos nosotros. Disfruto mucho en el escenario, ya sabes que si no es así no lo hago, aunque el problema es que me gusta hacer todo. Para Alaska y para mí esto es un regalo, nosotros nunca pretendimos ser actores de teatro, como he dicho antes, fue una invitación que nos hicieron y el resultado fue maravilloso. Pero no por el éxito masivo de la gente, era un éxito personal. Alaska me tiene sometido porque es una estricta gobernanta. (risas).

El reparto de la obra | Archivo

"Estoy deseando que todo esto pase, y que la gente siga disfrutando y quitarnos las mascarillas cuanto antes porque no somos japonesas, aquí lo que nos gusta son las verbenas y tocarnos, abrazarnos, y ojalá vuelva todo eso pronto y que la gente gane dinero porque si no es así nos vamos todos a tomar por c………. La vida sigue, aunque sea de forma diferente. Si hay que venir al teatro sin que tenga que estar lleno, hay que aceptarlo, pero lo menos que la vida siga y poder disfrutar", dijo.