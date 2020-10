Kiko Hernández, sobre la última mentira de Carmen Borrego: "Eres una embustera, vendes a tu madre por dos duros"

"Mentirosa" y "embustera". Estos son los calificativos que utilizó este martes Kiko Hernández para definir a su compañera de cadena Carmen Borrego. El conflicto entre ellos comenzó el pasado fin de semana en el plató de Viva la vida cuando la hija de María Teresa Campos negó mantener contacto habitual con el colaborador de Sálvame y se quejó de que utilice el apodo potota para referirse a ella. Un mote que, según Carmen, Kiko utiliza para "humillarla: "No es una gracia, no es necesario humillar a las personas, a mí me han educado para no hacerlo".

El colaborador no tardó en responder a la hermana de Terelu, acusándola de mentir "descaradamente": "Si realmente quisiera humillar, leería las conversaciones que hemos tenido tú y yo a lo mejor tu marido hoy se marchaba de casa". El madrileño aclaró que "lo de potota no es por ofender. Es que me hace gracia y cuando te lo dije dos o tres veces y vi que no te ofendía continuamos con la gracia. Cotota te lo llamaban en Día a Día y como te operaste la papada te puse potota por Míster Potato. Pero eso no es ofender", aclaró.

El colaborador también negó las palabras de Carmen Borrego sobre la relación que mantienen fuera de cámaras: mientras que ella asegura que apenas tienen contacto, él asegura que las conversaciones entre ellos son muy frecuentes: "Eres una mentirosa de libro. No te voy a llamar potota, te voy a llamar mentirosa y embustera. De Terelu me fío y de tu madre también. De ti, no. Vendes a tu madre por dos duros, por una exclusiva. ¿Que no hablas conmigo? Puedo enseñar todas las conversaciones que hemos tenido".

Kiko se mostró muy crítico también con la relación que Carmen mantiene con su madre María Teresa Campos: "Tu madre ha pasado la peor semana con el enfrentamiento que ha tenido con Jorge Javier Vázquez. ¿Quién ha estado con tu madre esta semana? ¿Has estado tú? Porque creo que no se te ha visto el pelo. Mi padre pasa una semana así y estoy con ella tarde sí y tarde también. A ti no se te ha visto el pelo. Tu madre está más sola que la una (...) Estate más con tu madre. Que además de que te sirva para hacerte exclusivas estate más con ella. Y cuando la llames que luego te acuerdes de lo que le has dicho. Es una casa muy grande, pero más grande es la soledad que tiene en esa casa. Es una casa muy grande para tanta soledad", apuntó.

Además, recordó una de las peores tardes que vivió junto a María Teresa Campos en la que Carmen "no dio señales de vida". El colaborar se refirió a la sonada intervención de la sobrina de Bigote Arrocet en Sálvame: "Viví la crisis en mi casa. Porque tu madre estaba aquí en mi casa. Hubo llamadas de todo el mundo a su teléfono ese día. Tuya, ninguna. Llamó todo Dios. Te importaba una mierda que estuviera aquí la sobrina de Bigote contando que tu madre se autolesionaba, que se pegaba leches en la cara y que se tiraba del pelo. ¡A ti te importaba una mierda! Tú estabas con tu marido por ahí de cachondeo".