Picadillo de portadas: el gran momento de Leonor... y el de Melyssa en 'La isla de las tentaciones'

¡Hola! dedica su portada a la princesa de Asturias, que este fin de semana se ha convertido en la protagonista de la ceremonia de entrega de los premios que llevan su nombre. En un reportaje de 14 páginas, la revista desgrana cómo ha sido esta segunda intervención: desde su aplomo a la hora de leer sus discursos, hasta sus miradas con su hermana Sofía, a la que siempre menciona.

Todo ello trufado de menciones a su estilo, que ya empieza a definirse: Leonor sorprendió el viernes estrenando tacones, calzado que repitió en la ceremonia de los premios.

Dos páginas después, encontramos a sus primos Victoria de Marichalar y Pablo Urdangarín. Vickyfede es noticia porque cumple su primer año de amor con el DJ Jorge Bárcenas. El hijo de la infanta Cristina, a punto de cumplir 20 años, se ha trasladado a vivir a Barcelona para estudiar en una escuela de negocios y probar suerte con el balonmano a las órdenes del entrenador David Barrufet, uno de los mejores amigos de su padre.

María Teresa, agotada y débil

Semana dedica una exclusiva a la salud mental de Teresa Campos, que está "agotada y débil", reza el titular. La fuente de la publicación es una amiga íntima de la presentadora que no ha querido dar su nombre pero no ha tenido problema en contar sus intimidades.

Leemos en el semanario que Teresa "cuando abre los ojos por las mañanas bien temprano espera que todo esto haya sido solo un mal sueño… sin embargo minutos después siente esa punzada en el corazón que le recuerda que la pesadilla no sólo ha terminado sino que va a más". Mucha literatura para tan pequeña noticia.

Apunta Semana que "psicológicamente todo esto la está machacando" y que lo único que quiere es que la dejen en paz. Y añade que "a todo esto se suman sus problemas económicos" (destapados por Lecturas, revista del mismo grupo empresarial).

Malu y Rivera, de paseo soleado con su hija

Semana tiene las primeras imágenes de Malú y Albert Rivera paseando, como una pareja más, con su hija Lucía, nacida hace cuatro meses.

En las fotos vemos al cantante y al ahora abogado caminando por un parque lleno de árboles, con ropa de sport. El que fuera líder de Ciudadanos, luce una mascarilla de la marca de ropa El Ganso y una sudadera ajustada que demuestra que sigue practicando ejercicio.

'Lecturas' llega tarde a la pedida de mano

La revista publica una entrevista exclusiva a Asraf Beno en la que habla de lo único que puede comentar: su relación con la hija de Isabel Pantoja. Pero con tan mala pata que su titular, "Le voy a pedir la mano antes de lo que imagináis" se queda antiguo: Asraf ya hincó la rodilla en el suelo el pasado fin de semana ante Chabelita para pedirle matrimonio.

El joven no cuenta nada que no sepamos ya: que nadie apostaba por ellos como pareja, que decían que era un montaje y que ha aguantado mucho sufrimiento. Pero ha triunfado el amor: "Isa y yo le hemos dado una bofetada al mundo".

A ello añade un lamento habitual de los colaboradores de Telecinco: "Me gustaría que me llevasen más (a ‘Ya es mediodía’, el programa en el que colabora). ¡Me llevan menos que a otros!", se queja.

Patiño y Mila vuelven a ser amigas

María Patiño y Mila Ximénez se han reconciliado, y Semana enseña en su portada las fotos que lo demuestran. El motivo de su disputa es uno de tantos. Horas y horas de audímetros en Sálvame.

En las imágenes vemos a las dos periodistas saliendo de la Clínica madrileña de La Luz, en la que Mila se ha sometido a su última sesión de quimioterapia para tratar el cáncer de pulmón que padece.

Palau se defiende en el juicio del siglo

Semana incluye una entrevista con Nacho Palau realizada horas antes de que el pasado martes se celebrase el juicio por la custodia de sus hijos en un juzgado de Madrid.

No es la primera ni la única, pero sí dice cosas interesantes como que "en muchas relaciones tanto de heteros como homosexuales (en nuestro caso es más novedoso y complicado), hay gente que se junta con personas que tienen niños y luego en las separaciones la persona que no es padre del niño, el que le ha cuidado, ayudado y pasado más tiempo con esos niños se queda en un limbo". El efecto "ama de casa", entendemos.

"Miguel y yo sabemos lo que somos, son muchos años y no debemos ir con mal rollo", añade Palau, que se está metiendo en el bolsillo a la opinión pública después de este caso.

Mario Conde y Adriana Torres Silva se afianzan

¡Hola! publica varias fotos de Mario Conde y Adriana Torres Silva, una de las parejas del verano. No son las primeras fotos que vemos de ambos compartiendo confidencias, pero sí las más nítidas.

En ella, el exbanquero y su novia, pintora de profesión, se hacen arrumacos al sol en una terraza sevillana. Los dos están divorciados y se llevan veinte años.

Adriana, madre de tres hijas, fue portada de ¡Hola! hace tres décadas: se la relacionó con el príncipe Felipe de Bélgica.

Bruni en '¡Hola!' de lo humano y lo suyo, lo divino

Carla Bruni, que mejora con los años, habla y posa en exclusiva para ¡Hola! desde su estudio de música en París con motivo de la publicación de su nuevo disco, un álbum en el que reflexiona sobre su (azarosa) vida.

Centrado en el amor y el deseo ("No me refiero al amor junto al fuego cuando tienes noventa y cinco años"), el disco se inspira bastante en la figura de Nicolás Sarkozy, al que ella llama "mi hombre". "Mi hombre aún me ama, lo que es genial, y yo aún lo amo".

Bruni, siempre clara, habla de su encuentro con la entonces princesa Letizia: "Tiene algo frágil que me conmueve, además de una gran reina, guapa y elegante". Y a sus comentarios sobre su vida familiar o el tiempo que dedica a la cocina (dice que en su casa se cena mucho spaghetti pomodoro porque ella es italiana), se suman toques de humor propios de esta mujer espectacular: dice que durante el confinamiento llegó a fingir que no tenía conexión wifi porque las clases a distancia de su hija le resultaron dificilísimas: "Demasiado trabajo, tanta tarea en la que teníamos que ayudar".

Cóctel de noticias

Cómo es la vida de Carmen Sevilla. Diez Minutos le dedica su portada con motivo de su 90 cumpleaños. La genial actriz sufre alzheimer y vive en una residencia asistida desde 2011.

Eva y Cayetano, tarde de campo con su hijo. La pareja parece haber establecido su residencia en Sevilla. Vemos a ambos en Diez Minutos paseando por el campo junto al pequeño Cayetano. Los tres van sin mascarilla, se supone que porque están en una propiedad privada.

Ana de Armas y Ben Affleck, juntos de nuevo. ¡Hola! publica varias fotos de la pareja en la puerta del domicilio del actor, confirmando que su relación sigue adelante. Tanto, que él incluso hace guiños a su amada, de origen cubano, luciendo una camiseta en la que se lee un dicho popular en la isla: "asere ya, gracias", que viene a ser algo así como "Hombre, ya está bien".

Gloria Camila debuta como actriz. ¡Hola! asegura que la hija de Ortega Cano forma parte de la nueva serie Dos vidas, que empezará a grabarse en unos días. Se trata de una producción de TVE, cadena que se empeña en contratar a caras famosas a pesar de su formación ajena a sus cometidos.

También corren buenos tiempos para su madrastra, Ana María Aldón. Semana publica en exclusiva la sentencia judicial que reduce al cincuenta por ciento las pretensiones del modista que la demandó en 2018 por no haberle citado como autor de su traje de novia. Tendrá que abonarle 4.800 de los 9.600 que le pedía.

Melissa, la gran estrella de La Isla de las Tentaciones, habla en exclusiva en Lecturas. La revista, que suele cazar a lazo a los grandes hermanos, viceversos y demás fauna televisiva, dedica su portada a la joven, que entró como novia de Tom Brusse pero se dio cuenta a los dos programas de que no estaban hechos el uno para el otro.

La ex de Rufián pasa página y se desnuda para celebrarlo. Lecturas recoge las imágenes de la que fuera novia del líder independentista durante diez años. Muy de andar por casa todo.