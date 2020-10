Angela Dobrowolski, en su primera entrevista: "Al despertar, Mainat me pegó y me acusó de asesinato ante los sanitarios"

Hace unas semanas conocimos la noticia de que un juzgado de Barcelona está investigando a Angela Dobrowolski, mujer de Josep María Mainat, exmiembro de La Trinca y fundador de la productora Gestmusic, por el intento de asesinato a su marido. Según las primeras informaciones, la hispano-germana habría intentado matar a su esposo para frustrar los trámites de divorcio que la iban a dejar fuera de una herencia millonaria.

Dobrowolski, de 37 años, fue detenida en junio tras hallar indicios de que intentó acabar con la vida de su marido, diabético, suministrándole insulina mientras dormía, lo que le provocó un coma. Quedó en libertad con cargos y con la obligación de presentarse en el juzgado cada semana. Con el paso de los días la historia se fue complicando y comenzaron a aparecer nuevos personajes alrededor del caso que evidenciaban que la relación entre el productor y su mujer no había sido tan idílica como habían hecho creer años anteriores.

Este miércoles por la noche, Angela rompió su silencio, dejó de ocultarse bajo sus pelucas y compartió finalmente su versión de los hechos, acusando a su exmarido, entre otras cosas, de estar detrás de su detención y negando que intentara acabar con su vida. "Para mí es el gran destape", comenzó diciendo tras quitarse la peluca en el programa especial de Bajo el punto de mira en Cuatro.

Dobrowolski hizo un repaso por un vida y recordó su llegada a Barcelona con tan solo 24 años. Poco tiempo después de instalarse, conoció al productor, al que sus padres siempre consideraron "el yerno dorado": "Me sorprendió que esta vez estaban de mi parte porque llegaron a la conclusión de que lo que estaba pasando no les gustaba", dijo. "Los recuerdos son buenos, la actualidad es mala", continuó,.

"Cuando empeora su audición es cuando perdemos el contacto. Lo que siguió era la distancia, era una relación fría, empezó el abuso y terminó con lo que hay hoy. Abuso psicológico, emocional y también físico, público... las humillaciones... conocí a una persona que nunca antes en la vida había conocido (...) Mi infidelidad sí que ha cambiado muchas cosas, pero no creo que fuera causa de nuestro problema, sino consecuencia. Y el día que salgo de este matrimonio es el día en el que me dice que no me quiere y que se quiere divorciar", apuntó.

Define al productor catalán como "frío, calculador, controlador, vengativo y abusivo" y aunque reconoce que la noche del supuesto intento de asesinato contra su marido llegó a levantarse de la cama hasta en 13 ocasiones, asegura que fue por causa de su insomnio: "También se especula mucho sobre que fui mucho a la nevera pero, quien me conoce, sabe que yo de noche, puedo ir más de 13 veces a la nevera si hace falta. Me cuesta quedarme en cama y fui a buscar chocolate, algo dulce, no azúcar blanco en sí mismo. En el atestado hay más de una incoherencia y más de una mentira absurda como que yo no sabía que el glucómetro no tenía memoria. ¿Qué familiar de un diabético se cree esto? (...) En mi detención ha habido muchos errores y yo tengo la tendencia de llamar a esos errores 'favores' (...) La palabra de mi marido es suficiente para enviarme a mí al calabozo" añadió, apuntando a que su marido estaría detrás de todo.

"Rompió cada acuerdo, todos los acuerdos, no respetó ni uno. Pero para él esas leyes no aplicaron. Nunca en nuestra vida en común me enseñó un solo papel con un número exacto de sus ingresos y gastos", comentó, negando que su interés por el productor siempre haya sido por motivos económicos. "En su bolsillo no le mira nadie. Luego me criticó por gastar demasiado y no tener en cuenta la situación económica de la familia (...) En caso de divorcio yo sabía que no cobraría una herencia".

La alemana de nacimiento desveló, además, que fue agredida por Mainat cuando este despertó de su coma. "Me golpeó y acusó de asesinato a los miembros del SEM (Sistema de Emergencias Médicas)".