Chelo Gª Cortés traiciona a Gema López por dinero: "Lo que has hecho es una cerdada"

Por segundo día consecutivo, Chelo García Cortés se sometió a los retos de la nueva sección de Sálvame, Quiero dinero, en la que los colaboradores explotan sus límites físicos y morales aceptando desafíos a cambio de dinero. El día del estreno del nuevo espacio del programa la colaboradora se enfrentó a Kopérnica, una máquina capaz de descubrir las emociones de los participantes y que la puso en apuros al desvelar que intentó dar una información que hubiera hundido la carrera de su amigo Kiko Hernández e incluso se atrevió a quedarse en ropa interior para llevarse los 5.000 euros del premio.

Este miércoles, Chelo volvió a concursar y se enfrentó a varios retos, entre ellos, quemar en directo una fotografía de Isabel Pantoja, mandar un audio a Tita Cervera fingiendo un orgasmo o el más polémico de todos: poner a prueba su relación de amistad con Gema López aceptando que le realizaran una pregunta íntima sobre su amiga. López siempre se ha mantenido muy estricta con todo lo relacionado con su intimidad, por lo que el reto de Chelo le supuso un disgusto: "Está jugando ella, lo que pasa que yo soy de las que juega conmigo, no con nadie", se quejó.

La pregunta era: "¿Contarías por 100.000 euros lo motivos reales de la separación de Gema López?", y la respuesta de la colaboradora fue contundente: "No. Yo he aceptado esta pregunta porque estoy jugando, pero yo no vendería la vida de Gema. Primero, porque ella no la ha vendido y porque no tengo ningún derecho". Kopérnica determinó que decía la verdad y que la emoción que predominaba en ella era la tristeza, afirmación ante la que la colaboradora rompió a llorar.

"Lo que has hecho es una gran cerdada", le reprochó Kiko Hernández: "No me siento bien con lo que he hecho, pero aquí estoy", contestó Chelo. Gema López, que asistía con semblante serio a lo que estaba ocurriendo, confesó estar decepcionada con su amiga: "Me choca que acepte una pregunta por 400 euros y que luego diga que por 100.000 no contaría nada".

Esto hizo que la colaboradora se reafirmase en la decisión que ya había tomado: "Yo tenía claro que no iba a jugar a este juego y hoy lo tengo mucho más. No tengo necesidad de hacer daño a nadie por dinero. No siento rabia por Chelo, siento pena". "La misma que siento yo por mí misma", respondió la aludida.