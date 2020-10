La declaración de Miguel Bosé ante el juez: "Sigue sin aterrizar, es un disparate monumental"

Según publica El País, Miguel Bosé negó en su declaración ante el juez la paternidad de los cuatro niños y que éstos sean de los dos padres (y por tanto hermanos con iguales derechos).

Su intención, que los cuatro vivan con él pero no pasar por la declaración de filiación que pretende su ex Nacho Palau, lo que supondría un punto de partida desigual para los niños y especialmente para Palau, que perdería toda posibilidad de decisión sobre los cuatro niños al no reconocerse su paternidad sobre dos de ellos.

Tal y como contó la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, el abogado de Palau, José Gabriel Ortolá, no quiso confirmar que Bosé ofreció al escultor, una vez se materializó la ruptura, un trato con una casa y ocupación en México, donde Bosé reside ahora, con el objetivo de evitar llegar a juicio.

"Nacho dijo que no, quiso volver a España y que vivan en Somosaguas donde han vivido desde pequeños. Y no llegaron a acuerdo. No encontraron un punto común y Nacho decidió venirse a España y traerse a los dos hijos que son suyos". La oferta, en todo caso, al abogado no le consta, o eso dijo el miércoles en una declaración a El Programa de Ana Rosa.

Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, valoró la declaración de Bosé en el juicio, que viene a decir que Miguel lo que quiere es que los niños estén juntos pero sin reconocer a los cuatro como hermanos. Es decir, "un acuerdo fuera de la ley". "Algo que lo mires por donde lo mires significa que has perdido la cabeza. ¿Cómo puedes querer quedarte con los cuatro hijos que no son hijos tuyos porque no reconoces la paternidad?".

La declaración ante el juez de Bosé, por tanto, significa que el cantante "sigue sin aterrizar". "No reconocer la paternidad de los cuatro pero querer ser en la práctica el padre de los cuatro en México es un disparate monumental".

Y tal y como subrayó Beatriz Cortázar, en México y "sin cobertura legal, solo un pacto privado que es como a Miguel Bosé le gusta hacer las cosas. Nunca se casó con Nacho, nunca reconoció que eran pareja de hecho"... y ahora no reconoce tampoco la paternidad. "Es la idea de que las cosas se arreglan fuera del juzgado cuando ya están ante el juez", consideró Jiménez Losantos en esRadio.