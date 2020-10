Sandra Golpe desvela la terrible agresión sexual que sufrió: “Me ató y me puso un cuchillo en el cuello”

La periodista Sandra Golpe ha participado en el Foro de Mujeres Extraordinarias en Mallorca, y allí ha desvelado que sufrió un duro episodio de abusos sexuales.

Fue hace 20 años, contó Sandra Golpe, cuando fue asaltada por un hombre en el portal de su casa cuando llegaba de trabajar por la noche.

"Iba despistada y el portal de la casa, que era antigua, no se cerró del todo al entrar. Esperaba el ascensor y de repente entró un señor, que era un abuelo joven y pensé que era un vecino. Le dije ‘buenas noches’ y no me contestó. Tuve una sensación rara pero pensé que no sería nada porque no conocía a todos los vecinos y que era tarde. Cuando llegó el ascensor, me empujó y me tiró dentro", relató Sandra Golpe.

La periodista de Antena 3 Noticias dijo en el foro organizado por Onda Cero contó que el hombre la "tiró contra el suelo, me ató, me puso un cuchillo en el cuello y me agredió sexualmente. Tuve la inmensa suerte de que en ese momento hubo un ruido y se asustó. Cortó con lo que me había atado, me dijo que me pusiera de espaldas y desapareció. Como pude, subí, me llevaron a la policía mis compañeros de piso, estuve en el hospital…"

Golpe, que tuvo que presentar informativos después de la agresión, se recompuso como pudo. "Me fui con la denuncia bajo el brazo y con el trauma", dijo al respecto de la terrible experiencia.