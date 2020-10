Chelo García Cortés acepta presentar 'Socialité' y dejar sin trabajo a María Patiño

El paso de Chelo García Cortés por la nueva sección de Sálvame, Quiero dinero, sigue generando polémica entre los colaboradores del espacio. La periodista participó por tercer día consecutivo al polémico concurso en el que los colabores ponen a prueba sus límites físicos y morales, y aceptan controvertidos retos a cambio de dinero.

En días anteriores hemos visto a Chelo mostrar su ropa interior, quemar una fotografía de Isabel Pantoja, enviar un audio a Tita Cervera fingiendo un orgasmo o aceptando una pregunta sobre la vida privada de su amiga Gema López.

Este jueves, el programa propuso a Chelo presentar este sábado el programa Socialité por 1.500 euros, y dejar a María Patiño "sin trabajo y en casa". La colaboradora aceptó el reto, y María Patiño no tardó en reaccionar mostrando su enfado: "Pues nada, el sábado me puedo levantar más tarde, irme al gimnasio a hacer yoga y luego a la peluquería", dijo irónica sin ocultar su malestar.

"Estoy jorobada. No lo voy a ver, me sentiría humillada. Ya que me quitan mi programa, voy a ser egoísta y a mimarme un poco", explicó. "A ningún presentador le gusta que le quiten su trabajo, a no ser que lo haga mal. Ahora, solo digo que no baje una décima de audiencia, hay mucho trabajo de un equipo detrás", continuó.

Chelo confesó que nunca ha sentido "ilusión" por presentar ningún programa y menos de quitarle el puesto a María: "Nunca he querido ser presentado. ¿Pero cómo voy a dejar a María en casa? Pero si he dicho que juego, acepto".