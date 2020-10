Clemente Lequio, hijo de Antonia Dell’Atte y Alessandro Lequio, ha publicado una imagen en redes sociales que ha desatado una bronca familiar. Después de aparecer en la playa, mostrando algunos kilos de más, un comentario de su padre, aparentemente cariñoso, ha ofendido de tal modo a Clemente que ha tenido que salir a contestar a todos aquellos que se meten con su peso.

Se da la circunstancia de que Clemente Lequio ya tuvo sus más y sus menos familiares tras la trágica muerte de su hermano Álex Lequio hace ahora cinco meses. Un comentario de su madre asegurando que su hijo no había sido invitado al funeral desató una pequeña polémica familiar en los peores momentos tras la muerte de Álex. El propio Clemente dijo en Instagram que lamentaba no haber podido acudir a la despedida de su hermano, dando a entender que, efectivamente, no habían hablado con él.

Esta semana Clemente publicó una amable imagen familiar en la que aparecía en bañador y mostrando algunos kilos de más. Lo que provocó un comentario, inicialmente inofensivo, de Alessandro: Ponte en forma. "Mens sana en corpore sano", escribió el colaborador de Ana Rosa Quintana, acompañando la frase de varios emoticonos afectuosos.

Clemente y el comentario de su padre | Instagram

Clemente empezó a recibir mensajes de apoyo y él mismo reaccionó enfadado por este comentario sobre su físico. Su propia madre, Antonia, escribió que su hijo tiene "un cuerpo 10. El tuyo que se une con tu sensibilidad. Eres grande y responsable en todos los sentidos. Gente que tiene la cabeza muy bien amueblada me ha llamado para darme a mí la enhorabuena por lo que dices… Enhorabuena te lo digo yo…Vuela alto, te quiero", dijo, reafirmando la impresión de que entre ella y Alessandro sigue habiendo roces.

Clemente publicó por su parte un vídeo en el que reaccionó a su supuesta gordura. "Me acabo de despertar y me he despertado con comentarios de gente, de amigos, que me dicen que estoy gordo. Sí, estoy un poco gordo, pero a mí sinceramente no me preocupa, no me importa. Quería dedicar un minuto de silencio a esta gente, un minuto de silencio que es profundo, gente que piensa que después de lo que estamos viviendo en el mundo con la crisis financiera que estamos viviendo, la gente que no está trabajando y no tiene para comer que es más importante el cuerpo y estar en forma en vez de poder trabajar y poder traer el pan a su familia. Un minuto de silencio para esta gente. No sé si ha pasado un minuto, pero pensad", dijo en un vídeo en redes sociales.