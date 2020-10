Más dudas que certezas en la inminente boda de Chabelita y Asraf

En la revista Qué me dices Isa Pantoja y Asraf Beno se sonríen ante la inminencia de su boda. Una cita importante ya que servirá para poner el termómetro de las relaciones entre los miembros de la familia, ahora enzarzados en una nueva discusión acerca de si Kiko Rivera está o no deprimido.

La revista valora si la pareja se casará en Cantora, en Marruecos o si sorprenderá con el lugar del enlace, y también sobre el papel de la tonadillera en el mismo: todo el mundo sabe que Isabel Pantoja tiene pánico a salir de Cantora y seguramente presionará para que la fiesta tenga lugar allí.

La duda ahora es si Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales acudirán sin que el hermano de Isa "la líe parda". Enfadado con su madre por no haber sido capaz de detectar su depresión, Kiko atraviesa además sus eternos problemas económicos. Otros son Anabel Pantoja y Omar Montes, este último ex de Chabelita y miembro honorífico del panteón familiar pese a, precisamente, no haber acabado muy bien con la joven. Pero los titulares son los titulares, y los Pantoja podrían valorar invitarle para crear morbo.

La revista señala como posible viaje de bodas la Honduras que Chabelita visitó durante su paso por Supervivientes, Las Vegas o un regreso a Dubai, donde la pareja estuvo de vacaciones unos días para celebrare el 24 cumpleaños de la joven. Hay que recordar que la hija de Isabel Pantoja es peruana, por lo que podrían apostar por un road trip por España o bien un temporal regreso al origen (aunque ella y Asraf ya han estado en el país).

En Pronto, Jesús Calleja presenta a su aventurera y divertida madre. María Calleja tiene 78 años, es activa e inquieta y como su hijo tiene un importante don comunicativo. María tiene redes sociales y las sabe utilizar, y ahí muestra su pasión por la poesía recitando los versos que ella misma compone.