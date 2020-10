Nuevo arrebato de Clemente Lequio en redes sociales para explicar sus problemas

Clemente Lequio ha contestado de nuevo, desde Estados Unidos, a la polémica levantada tras la contestación de su padre Alessandro a una publicación suya en Instagram en la que aparecía con unos kilos de más recomendándole que se cuidase. Un comentario inocente que ya provocó una airada reacción de Clemente en redes sociales.

Clemente Lequio lanza una indirecta a su padre @LequioA tras su comentario por su peso pic.twitter.com/BQfnJbHjDX — minutoe (@minutoeok) October 23, 2020

Clemente, de paso y en su nueva publicación, ha aprovechado para aclarar algunos rumores que persistían desde hace meses, cuando no pudo acudir al funeral de su hermano Álex, así como otras cuestiones relacionadas con la famosa estadounidense Kim Kardashian.

"Soy mesero", comenzó Clemente en el vídeo grabado desde su coche, parado en un lado de la carretera y reconociendo que ahora mismo trabaja de camarero. "He recibido llamadas de periodistas que quieren que explique lo que hago. Lo explico por aquí y no lo vendo", dijo tajante a la cámara.

"Yo con mi padre no tengo ningún problema", comienza diciendo sobre su padre, Alessandro. "La gente que dice que he dicho lo que he dicho, yo no tengo problema con él y hablamos cada día", explicó, tratando de frenar la polémica.

"Otro punto, de la muerte de mi hermano yo no hablo más, he dicho solo una cosa para aclarar pero yo de eso no hablo. Sería pornografía, he sufrido mucho, he estado viviendo aquí encerrado en cuarentena sabiendo que a mi pobre hermano le faltaban semanas de vida. Cada uno vive el drama como lo vive, ha sido un trauma y yo y mi familia nos estamos recuperando. Quien más, quien menos. Yo sufro mucho pero tengo que seguir adelante porque tengo una familia y tenga que dar de comer", dijo, sobre la muerte y los meses posteriores a la muerte de Álex.

Y por último y en otra órbita distinta, citó a todos aquellos que han dicho que "yo he criticado a Kim Kardashian por estar gorda. He criticado un prototipo de mujer y belleza que es lo que gusta, que es una belleza plástica, pero no estoy tirando a la cirugía plástica. Pero obviamente sin exagerar, con simplicidad".

Clemente aseguró que "el problema de esta señora es que ha creado un estereotipo de belleza. El culo de esta señora es grande como la puerta de mi casa o de mi coche, es una belleza exagerada. Por lo demás no tengo nada más que decir y lo digo con tranquilidad".