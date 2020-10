Tamara Gorro desvela las incógnitas de su operación urgente

Tamara Gorro dio un gran susto a sus seguidores después de que el pasado viernes su marido Ezequiel Garay anunciase que tuvo que ser operada de urgencia y tendrá que guardar "absoluto reposo" durante los próximos días. "Les escribo en nombre de mi mujer debido a la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Tamara tuvo que ser intervenida quirúrgicamente", escribió Garay en el perfil de Instagram de su mujer.

Ahora, ha sido la propia influencer quien, ya en casa y recuperándose, ha contado con todo detalle qué le ha ocurrido. Vestida con pijama y sin la habitual energía que la caracteriza, Tamara explicó que hace un mes tuvo fuertes dolores en la parte baja del abdomen, por lo que acudió al médico. "El doctor vio una pelotita que no debería estar ahí, pero me dijo que quizás con la menstruación se podría eliminar".

"Esa menstruación nunca llegó y en el cumpleaños de Shaila tuve que ir a urgencias por la noche. Eran como dolores puntuales, muy fuertes", explicó. La "pelotita" había crecido un poco más, "el ovario estaba secuestrado y el médico decidió intervenirme para extraerla". La colaboradora de televisión indicó que se trató de una operación de urgencia porque se hizo de un día para otro, dejando claro que no era porque estuviera muy grave.

"Me han dejado muy limpita y han extraído ese quiste. Como todo quiste tiene que ser analizado", anunció, y está a la espera de los resultados. "Me encuentro débil, simplemente. Estoy aburrida, muy aburrida. Para mí estar parada es una locura, ya me conocéis", se sinceró. a través de un extenso vídeo publicado en su perfil de Instagram. Ahora toca reposo, pero en una semana estará prácticamente recuperada y podrá hacer vida normal. "Estoy a la espera de unos resultados que van a estar perfectos y si no lo estuvieran, para adelante".