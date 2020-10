Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, no puede más y estalla por redes sociales

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, decidió el pasado septiembre establecerse en Alemania para trabajar como "au pair" cuidando de dos niños. Su objetivo es aprender el idioma y, de paso, tratar de convertirse en actriz, su gran pasión, estudiando interpretación.

Pero Carla está recibiendo a través de sus redes sociales comentarios muy desagradables que han obligado a la joven, de 20 años, a salir al paso y rebatirlos.

"No suelo hacer este tipo de cosas, pero lo veo necesario. Desde que estoy fuera de España he recibido muchos comentarios tipo 'claro está fuera porque es rica', '¿quién pagará sus gastos ahí?' o 'estás fuera porque has visto que como actriz no vas a llegar a nada porque eres fea', 'seguro que estás estudiando en un sitio muy caro' etc. Al principio no hacía ni caso porque no suelo darle importancia a cosas de este tipo pero ya es demasiado", explica Carla Vigo.

La joven se muestra muy molesta por la hostilidad de algunos seguidores. "De verdad, no sabéis el daño que podéis hacer con comentarios así. Vivid y dejar vivir que seréis mucho más felices y tened un poco más de humanidad que seguro que a vosotros no os gustaría ni que se metiesen con vuestro físico o con lo que hacéis con vuestra vida. Nunca sabéis lo que ha podido pasar una persona y cómo se va a tomar los comentarios que hacéis", ha escrito Carla Vigo.

Carla Vigo se manifiesta en redes sociales | Instagram

Los ataques han debido ser constantes y graves, porque el texto continúa: "Si no os gusta lo que subo me bloqueáis o me dejáis de seguir o hacéis lo que veáis conveniente, pero hacer comentarios así a una persona sea quien sea me parece innecesario cuando nadie es perfecto y todos tenemos fallos y defectos, así que mirad vuestro ombligo e intentad arreglar los vuestros y a mí dejadme en paz".

Sin perder la compostura, Carla ha querido compartir una "última cosa". "No sabéis ni qué estoy haciendo ni qué no estoy haciendo así que mejor de las cosas que no sabéis no comentéis", dijo a los más hostiles de sus 13.000 seguidores en Instagram.