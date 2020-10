El verdadero origen de la enemistad entre Chelo García Cortés y Gema López

La participación de Chelo García Cortés en Quiero dinero, la nueva sección de Sálvame para hacer la competencia a Pasapalabra, ha puesto en jaque su relación con sus amigas María Patiño y Gema López. El nuevo espacio del programa de Telecinco está reavivando viejas polémicas entre las compañeras, sobre todo desde que Chelo aceptase que le realizaran una pregunta sobre la vida privada de Gema.

Sin embargo, tal y como recuerda el digital Lecturas, los conflictos entre ellas comenzaron mucho antes. Concretamente durante el paso de Chelo por Supervivientes. La periodista dejó caer que no confiaba en ninguno de sus compañeros, tampoco en sus dos grandes amigas. Llegó incluso a confesar que se había marchado "dolida" a Honduras por la reacción que tuvieron Gema y María a su participación, a pesar de que fueron sus grandes defensoras durante el reality. Su reencuentro televisado tras Supervivientes marcó un antes y un después en su relación.

Desde entonces las rencillas entre ellas no han dejado de salir a luz: Chelo fue acusada de ser una especie de "topo" entre sus compañeros de programa. Según declaró Pepi Valladares, exasistenta de Isabel Pantoja, la colaboradora no solo hablaba mal de sus amigas en privado, sino que también habría pasado información sobre ellas. Aunque Chelo siempre lo ha negado, Gema López y María Patiño se mostraron muy decepcionadas con ella.

El punto álgido de su enfrentamiento llegó cuando, después de que Gema López se distanciara de Gustavo González por un rumor que María Lapiedra extendió sobre su vida privada, Chelo eligió al paparazzi para que le hiciera una falso robado a su mujer. Gema acusó a su amiga de deslealtad y le recriminó que no hablase con ella sobre su intención de realizar dicho reportaje: "Me llamaba hasta para atarse los cordones y esto me lo ha ocultado".