Begoña Villacís y Rubén Amón: las imágenes que confirman su noviazgo

Semana se apunta la exclusiva de este miércoles con un reportaje gráfico que confirma que Begoña Villacís y Rubén Amón están juntos. O mejor dicho: que siguen juntos. Los dos se empeñaron en negarlo en el mes de junio, cuando se filtró la noticia de la separación de la vicealcaldesa de Madrid.

Villacís dijo entonces que no hablaba de su vida privada y Amón le respondió a Paloma Barrientos: "Begoña es muy amiga mía. Me sorprenden mucho las noticias que se están publicando. Versiones contradictorias y excluyentes. No compartimos la vida, como se está diciendo. Insisto, es una buena amiga".

Ahora que Begoña Villacís ha ratificado su divorcio del abogado Antonio Suárez Valdés, la pareja camina sin esconderse "disfrutando de un agradable paseo por las calles de la capital". Cogidos de la mano, Begoña y Rubén se dedican arrumacos, miradas cariñosas y besos que capta la cámara.

Ponce, culpable de la demora del divorcio

Ahora sí, ¡Hola! se moja por fin y se pone de parte de Paloma Cuevas en la cuestión de su separación de Enrique Ponce. El titular es un editorial en sí mismo: "Se demora, por parte del torero, la firma del divorcio". Algo que sospechábamos en Es La Mañana: es Ponce el que está poniendo trabas en la negociación.

¡Hola! también aclara dónde han pasado Paloma y Enrique el que hubiera sido su vigésimo cuarto aniversario de bodas: ella ha estado en Madrid y él en Cetrina, la finca de Jaén que podría ser motivo de su falta de acuerdo.

En cualquier caso, si nos atenemos a lo que dice la revista, el desencuentro es puramente económico: "El matrimonio posee varias propiedades comunes y alguna empresa participada por ambos cónyuges. Con respecto a sus hijas, no habría problema".

La crisis en Cantora eclipsa a Chabelita

La pobre Chabelita vuelve a ser la hermana pobrusa por culpa de su madre y de su hermano, empeñados siempre en robarle sus minutos de gloria. Ahora que anuncia su nueva boda (ya celebró una por el rito garífuna con Alberto Isla en la ídem y con Alejandro Albalá en México, van ellos y se ponen a discutir para acaparar titulares.

Aún así, ella concede una exclusiva a Lecturas en la que posa junto a su futuro marido, Asraf, que se arrodilla y hace como que le pide la mano. Ella, ataviada con un vestido blanco que bien podría ser de novia, y él con un traje de ceremonia. Se supone que es el primero de los muchos reportajes que nos esperan: pedida de mano, despedida de soltera, casamiento, luna de miel, primera crisis y, esperemos que no, divorcio.

Chabelita al menos proporciona detalles jugosos sobre el enlace: no será religiosa, se celebrará cuando caiga el sol y asistirán unas 100 personas. "Va a ser muy exótica". Será el 26 de junio en Dakhla, una ciudad del Sáhara Occidental en la que se unen el desierto y el mar y en la que, imagino, no hay restricciones de aforo. El día anterior harán un ritual para atraer a la buena suerte.

Todavía hay más: Isa quería llevar el vestido de novia de su madre, pero al final ha optado por un caftán, seguramente verde. Los dos llegarán en camello de la mano (lo llevan claro, no hay animal más ingobernable) y los padrinos serán Kiko Rivera y su hijo Alberto.

Más que boda, parece un parque temático. Los invitados, entre los que no están ni Dulce ni sus tíos paternos, irán con traje tradicional y se ha prohibido el alcohol en la ceremonia, por aquello del Islam. Y la traca final: su madre va a cantar. Me sorprende que ese sea el titular elegido por Lecturas con tantísimo material.

Chabelita remata anunciando que está deseando volver a ser madre con detalles innecesarios: "En dos años me lo planteo, que tengo un DIU y me lo tengo que quitar".

Y también se moja sobre el enfrentamiento que protagonizan la Pantoja y su hermano. Chabelita resta gravedad al asunto, y pero no olvida que ella no ha recibido tantos apoyos como Kiko cuando ha estado en la misma tesitura.

Aldón y Ortega se mimetizan en 'Semana'

El torero y su mujer posan en exclusiva para Semana con una imagen muy diferente a la que nos tenían acostumbrados. El diestro ha dejado atrás sus tintes caoba y ahora luce canas. Su mujer, por su parte, sigue llevando el pelo corto y decolorado, de forma que parece que comparten peinado.

Ortega Cano y Ana María posan en la casa que comparten y hablan un poco de todo. Del fallo en su contra del juez que tenía que decidir si copió o no al diseñador Emilio Salinas (tendrá que pagar casi cinco mil euros), de la situación de Rocío Carrasco con su hija (dice Aldón que no se pone de parte de ninguna) y de sus estudios de costura. De hecho, posa con Ortega Cano como maniquí: el torero no tiene reparos en ponerse una americana de piel de serpiente para que su señora haga las necesarias correcciones a la tela.

Esther Koplowitz recuerda a Fernando Falcó

¡Hola! dedica un recuadro en su portada a Fernando Falcó, fallecido la semana pasada, a través de las palabras de la que fuera su esposa durante seis años, Esther Koplowitz.

Leemos en la revista que, aunque su matrimonio terminó, la empresaria y el marqués de Cubas siempre se profesaron "un cariño especial" y mantuvieron una amistad que perduró toda la vida. "Era noble y grande, agradecido, bueno. Era maravilloso y he pasado con él una gran parte de mi vida… Perdonaba, admiraba, quería, y quería de verdad", son algunas de las palabras con las que Esther recuerda al que fuera su marido.

En la página siguiente, vemos una de las pocas fotos que hay de Álvaro Falcó, el único hijo del marqués. Su madre, Marta Chávarri, estuvo casada siete años con Fernando Falcó. Su ausencia en el tanatorio fue muy comentada, aunque ella ha declarado sentirse "muy triste" por la pérdida de su exmarido. Álvaro Falcó sale desde hace años con Isabell Junot, en su día hijastra de la princesa Carolina de Mónaco.

La muerte de Falcó recupera a Chávarri

Marta Chávarri, que decidió hacer un apagón mediático voluntario hace un cuarto de siglo, vuelve a protagonizar las páginas de la prensa rosa con motivo del fallecimiento de su ex, Fernando Falcó.

¡Hola! publica varias imágenes de la aristócrata paseando por Madrid días después de la muerte del marqués de Cubas. La revista nos recuerda que Chávarri fue "un icono en las décadas de 1980 y 1990" que en 2011 declaró que dejó de asistir a fiestas y se apartó de los focos "porque no podía soportar la fama ni la prensa. Fue insoportable". Pero no habla del reportaje de Interviú en la que se veía su entrepierna sin ropa interior y que marcó un antes y un después en la Crónica Rosa.

Ahora Marta se dedica a pintar, hacer "collages", viajar y ver a su familia.

Georgina se deja entrevistar

Georgina Rodríguez, a caballo entre it-girl y mujer de, protagoniza la portada de esta semana de ¡Hola! con un posado en la que vemos a la jacetana degustando un plato de espaguetis boloñesa ataviada con un albornoz. "Descubrimos a la verdadera Georgina en su entrevista más personal", leemos en la revista.

Dice la esposa de Cristiano Ronaldo que ella y su pareja se encargan personalmente del cuidado de sus hijos con la ayuda de su hermana Ivana (no de su suegra, Dolores Aveiro) y que ella es la que "los lleva al colegio, los recoge y hace los deberes con ellos". Que se prepare para cuando empiecen la ESO.

Antonia Dell'Atte posa en '¡Hola!'

Antonia Dell´Atte quedó desfigurada este verano cuando una sombrilla de playa impactó contra su cara. Ahora, posa en exclusiva para ¡Hola! aunque sin mostrar del todo los resultados de las cirugías a las que ha tenido que someterse para recuperar su imagen.

Oculta tras una rosa que tapa parte de su rostro, Antonia explica que se llegó a ver como un monstruo, pero que "esta cicatriz ‘divina’ le ha cambiado la vida". "Renazco como el Ave Fénix, aunque todavía no estoy preparada para enseñar mi nueva cara". "No puedo silbar, ni poner morros, ni dar besos. Pero puedo decir 'cuñaoooo' y mi familia se parte de risa".

La italiana confirma además que su hijo Clemente se ha casado (esto explica el motivo que ha llevado al chico a anunciarlo este lunes: su madre lo iba a soltar) con una "joven maravillosa" llamada Corbie Gregory que, según Antonia, "trabaja en Recursos Humanos y es guapísima, con unos ojos azules verdosos preciosos".

Cóctel de noticias

Ágatha Ruiz de la Prada habla de su noviazgo en Diez Minutos. Dice que Luis Gasset le ha enseñado que "el amor hay que mimarlo".

¡Hola! entrevista a María Eugenia Martínez de Irujo "tras su gran debut como pintora". Un poco exagerada la revista, siempre amable con la Casa de Alba. La hija de Cayetana vende con fines benéficos su primera colección, muy apta para decoración de cocinas por su gran colorido.

Esther Doña pasea con su representante, Rodrigo Ron. La viuda del Carlos Falcó intenta rehacer poco a poco su vida, leemos en ¡Hola!, que publica una imagen en la que se la ve caminando sonriente junto al periodista y publicista, al que ha contratado para que le lleve los asuntos profesionales.

¡Hola! presenta a Gabriela Andrada, la hija de Minerva Piquero. La revista dedica un reportaje a la joven, que se está preparando para ser actriz y que supera en belleza a su madre.