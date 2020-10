La inquietante reflexión de Marta López sobre Kiko Matamoros: "Sé que tiene fecha de caducidad"

Kiko Matamoros (63) y Marta López Álamo (23) han demostrado, contra todo pronóstico, que su relación va en serio y que la diferencia de edad no es ningún problema para ellos. La modelo ha sido uno de los grandes apoyos del colaborador en sus momentos de salud más delicados y presume cada día de novio en las redes sociales. Fue precisamente en su perfil de Instagram donde se animó a contestar algunas preguntas sobre su relación con Matamoros. "¿Te ves con Kiko para toda la vida?", preguntó uno de sus seguidores, y su larga respuesta no dejó indiferente a nadie.

"Daos cuenta que yo estoy con una persona que me saca 40 años, que sé que tiene fecha de caducidad y es una putada porque, cuando estás con una persona, es porque la quieres para toda la vida", comienza explicando. "Es muy triste porque ojalá pudiera estar con él toda la vida pero no va a ser así. Muchas veces lo pienso y me dan hasta ganas de llorar".

A pesar de todo, Marta continúa su reflexión confirmando que para ella la edad no es un obstáculo si dos personas se quieren. "Cuando digo que la edad es un número, no lo digo en vano. Tú quieres a la persona, te enamoras y te atrae una personalidad, ya sea hombre, mujer, transexual, mayor, joven, alto, bajo, caucásico, asiático...", asegura. "En mi caso, [Kiko] es una persona que yo sé que no va a estar toda la vida y eso es muy duro. Es muy duro pensar que dentro de 20 o 30 años a lo mejor no voy a estar con esa persona. A lo mejor, no, lo más seguro", dice sobre una no muy lejana muerte de Matamoros.

Por este motivo, la modelo asegura que no hace ningún caso a las críticas sobre su relación, ya que quiere disfrutar de ella "todo el tiempo que pueda". "Ojalá sea por muchísimo tiempo", sentencia.