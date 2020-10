Tamara Falcó destapa su verdadera relación con Esther Doña: "Nuestro vínculo ha desaparecido"

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional, Tamara Falcó reconoce que su familia está pasando un bache complicado ya que a la muerte de su padre, Carlos Falcó, le han seguido la de su cuñado Jaime Carvajal y la de su tío Fernando Falcó hace tan solo unos días.

Exprimiendo al máximo esta etapa televisiva, la hija de Isabel Preylser ha mostrado sus habilidades en los fogones, en esta ocasión Tamara fue la gran protagonista de un 'show cocking' junto a los Hermanos Torres.

Preguntada por el día en el que se convertirá oficialmente en marquesa de Griñón, Tamara se muestra risueña. "Aún no me atrevería a decirlo, ¿es el 12? Ni si quiera lo sabía pero me lo estaba preguntado", dijo, mostrando su carácter y buen humor habitual.

Donde sí se muestra más segura es en el recuerdo de su padre. "Ojalá será todo tal cual. Me haría mucha ilusión llevar el nombre por el que se le conocía, para mí es todo muy emotivo y una gran responsabilidad al mismo tiempo".

Y explica cómo piensa continuar el legado de su padre. Cada uno tiene que hacer las cosas como él cree. Mi padre me ha trasmitido unos valores muy buenos y yo soy mi propia persona, yo voy a aportar eso que nos diferencia a cada uno y espero dejarlo en tan buen estado como me lo han dejado a mí. O mejor, como dice mi madre, cuando te prestan algo lo tienes que devolver mejor".

Y es que Tamara tiene todavía en el recuerdo a Carlos Falcó, fallecido de coronavirus el pasado marzo. "Es verdad que te quedas huérfano de alguna forma, de padre o de madre. Mi tío Miguel siempre decía que cuando se murió su madre tenía 65 años, había sido Ministro pero se sentía huérfano. Al final es un poco así. Son irremplazables, son figuras que siempre han estado para ti y se me hace raro. Primero está la parte de shock, luego pasa el tiempo y hay muchas cosas que echas de menos de él. Doy gracias porque he tenido un padre estupendo, al final me consuela saber que ha sido un hasta luego, no un adiós. Mi fe me ayuda muchísimo, rezo y hablo con él pero claro que le echo de menos".

Sus palabras a Esther Doña

Preguntada por la mujer de su padre, Esther Doña, y sus declaraciones públicas en TVE de que nunca recibió el pésame de Tamara, ella ha mostrado su incredulidad. "Eso de que no se le avisó, ¿De qué?", repregunta la futura marquesa, confirmando la nula relación de la mujer de su padre con los hijos.

"No es lo mismo cuando eres un niño y la nueva pareja de tu padre o de tu madre te pilla conviviendo con ellos, que cuando eres un adulto. En mi caso tenía 35 años cuando se pusieron a salir, mi relación con Esther ha sido poquita y es verdad que por mi vida el tiempo que pasaba con mi padre lo quería pasar con él, teníamos los dos agendas muy complicadas. Realmente el vínculo que nos unía era mi padre. Desafortunadamente ese vínculo ha desaparecido, no tenemos mayor relación pero no por nada en especial, es que nunca la hemos tenido".

Tamara se muestra sincera y se manifiesta, por fin, despejando dudas sobre un tema que lleva coleando meses: si Esther Doña fue o no avisada para acudir a los responsos. "No sé por qué le puede llegar a sorprender y además, claro que le habríamos avisado si se hubiera celebrado la misa funeral, pero como estábamos todos pendientes de fechas, no podíamos confirmar. La verdad es que yo ni si quiera hablo con Esther, nunca he mantenido un contacto ni cuando estaba mi padre vivo. Yo imaginaba que Xandra era la persona que le avisaría pero es que no se ha dado. Han sido meses complicados, Xandra también ha perdido a su marido y no estaba pendiente de la misa funeral, para nada ha sido adrede. Yo, con todo el respeto, es la mujer con la que mi padre decidió pasar los últimos años de su vida y por eso le debo respeto, pero de ahí a que tengamos una relación íntima de amigas es que no se ha dado".

Un año difícil

"Es un año muy muy duro para nosotros en ese aspecto. La verdad es que quiero agradecer a la prensa porque es verdad que han estado muy cariñosos en todo momentos, se nota que en estos momentos ha habido un respeto pero son momentos muy complicados", ha dicho Tamara sobre la pérdida casi consecutiva de su padre, el marido de su hermana y su tío Fernando, marqués de Cubas. Sobre este último asegura que "mi tío no solamente era mi tío, era mi padrino. La verdad es que no sé, se te hace raro. Que no me vaya a volver a llamar ni nada se me hace raro".

En el horizonte de Tamara no está descartado ser madre, si bien no de manera inmediata. "Sí, siempre lo he dicho, me encantaría formar una familia si encontrara la persona adecuada. Yo eso sí que lo veo pero bueno, tranquilamente".