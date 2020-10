Bibiana Fernández: "Las plumas te dan siempre mucha alegría"

Bibiana Fernández está encantada interpretando el papel de vedette en la obra que están representado en Madrid, que lleva por título La última tourné, junto a Alaska, Mario Vaquerizo y Manuel Bandera, entre otros.

“Debuté en este mismo Teatro Calderón en 1978, junto a Juanito Navarro. No me da tiempo a tener nostalgia porque voy como puta por rastrojo, no paro de hacer cosas, afortunadamente. Lo sí te puedo decir es que me divierte mucho, se trata de la historia de unos infelices que viven esa época en la que la que sobrevivió unos años más Lina Morgan. Ella fue mucho más allá de la revista. Esta obra trata de la historia de unos supervivientes, y eso lo entendemos los que tenemos una edad, y hacen lo que les toca. Ahora en la realidad, en plena pandemia, la gente tiene que trabajar en lo que le salga. Afortunadamente en el teatro no ha habido contagios, a mi casa no viene gente casi nunca, y si somos tres ya me parece una orgía", comentó con el gran sentido del humor que tiene.

Con el periodista Carlos Pérez Gimeno | Archivo

El confinamiento, según contó, lo llevó muy bien, con una mudanza recién hecha. "Lo he llevado muy bien y desde que tenia 17 años que fue cuando me fui de casa siempre he tenido muy claro que es lo que hay en la vida. Ahora nos ha venido esto y con ello hay que cargarlo, no queda otra, y lo demás son chaladuras. A mí lo que de verdad me importa es que la gente se lo pase bien cuando venga y se ría a pesar de las mascarillas. Me parece un regalo que la gente venga, es un acto de valentía y generosidad”.

Todo el problema que tenía con Hacienda está casi solucionado, solo quedan unos pequeños flecos, como se suele decir. “A Hacienda hay que pagarle y si no es así te lo quitan. A mi como no me quiten las bragas, ya no me pueden quitar más (risas).

Al preguntarle qué le parecía la figura y los últimos acontecimientos a cerca del Rey Juan Carlos, su respuesta fue muy clara. “Se le ha hecho una impugnación a la totalidad de su gestión, eso no significa que le defienda pero no se puede negar que fue una persona imprescindible en la transición como todos los políticos con independencia de su color o ideología. Don Juan Carlos hizo una labor envidiable, al final se ha confundido, pero también lo hizo Maradona y siempre será un magnifico futbolista. Al Emérito le conocí, pero nunca le llegué a tratar”. Así lo comentó.

No está de acuerdo de cómo está llevando Miguel Bosé todo el tema del Covid. “No lo comparto para nada, y cada cual tiene su credo, ya no somos niños, somos adultos, otras muchas cosas, sí lo comparto. Somos amigos hace muchos años y tengo unos recuerdos buenísimos, le he querido a él y a su familia mucho. Del tema de su relación con Nacho Palau son temas muy personales, y solamente lo tienen que solucionar ellos”.

Bibiana es una gran enamorada de la vida, y disfruta cada segundo de ella. “Yo creo que una vida bien aprovechada da para mucho, y yo con la mía lo he hecho. Para mí trabajar es un alimento. Yo recomiendo que la gente sea prudente y además acudan al teatro, al cine, y hacer cosas que no impliquen riesgos. Con las plumas yo me siento muy bien, siempre dan mucha alegría”.