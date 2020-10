El buen momento de Ágatha con Luis Gasset: "Pedro J. no tiene amigos"

Ágatha Ruiz de la Prada está en racha, y a pesar de haber sufrido hace unas semanas el robo de su colección, no deja de cosechar éxitos. En esta ocasión, la diseñadora ha sido premiada en los Premios Nacionales de Hostelería y, orgullosa aunque un tanto incrédula porque "no me lo merezco para nada" nos ha contado cómo marcha su romántica relación con Luis Gasset y cómo afrontan esta segunda ola del Coronavirus.

La colorida creadora confiesa que "dentro de lo muy malo que es este momento yo lo estoy viviendo bastante bien", aunque tiene mucha incertidumbre acerca de cómo se presenta este año a nivel laboral: "No lo sé, no tengo ni idea, creo que estamos viviendo el día a día, no sabemos nada, no entendemos si podemos salir o no, eso que yo estoy bastante informada. Ojalá, porque para mí la Navidad es súper importante".

Ágatha, que hace tan sólo unos días protagonizaba un romántico paseo por la playa con Luis Gasset con motivo de su viaje a Canarias para desfilar en Moda Cálida, confiesa sonriente que "estamos súper enamorados" y agradece las palabras que su novio le ha dedicado en una reciente entrevista en Vanity Fair, asegurando que ella era lo mejor con creces que le había pasado este año: "Me alegro de que lo dijera".

Unas palabras muy distintas a las que dedicó a su ex, Pedro J. Ramírez, en la entrevista en Diez Minutos publicada esta misma semana, justo el mismo día que el director de El Español era objeto de polémica por una fiesta de aniversario donde se reunieron muchas autoridades políticas en plena oleada del coronavirus. De él dijo que "no tiene amigos" verdaderos y que sigue estando dolida porque "hizo las cosas muy mal".

Ilusionada, Ágatha anuncia el regreso a España de su hija Cósima, que actualmente está en Londres estudiando Literatura: "Cósima viene pronto unas semanas, a trabajar aquí. Con muchas ganas de verla".

Tan sincera como de costumbre, y aunque aun quedan dos meses para Navidad, la colorida diseñadora confiesa que todavía no sabe cómo pasará las fiestas: "Estoy preocupadísima por eso. Los tres solitos, menudo rollo" aunque no descarta juntarse con Luis Gasset y sus hijas: "No lo sabemos".