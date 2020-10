La farsa del divorcio de Enrique Ponce: "A Paloma Cuevas la han engañado en todos los sentidos"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Alaska y Daniel Carande para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo las posibles y enigmáticas razones de por qué Enrique Ponce no ha firmado todavía, seis meses después, el divorcio de Paloma Cuevas.

Sobre todo después de la publicación en ¡Hola! de un artículo en el que, de manera sorprendente y velada, se expresa el hasta ahora silenciado punto de vista de la siempre discreta Paloma Cuevas en lo que fue calificado como un claro cambio de estrategia por parte de ella. Sobre todo, a tenor de algunas sutiles pero contundentes pullas a Ana Soria, como esa línea que recuerda que el pasado fin de semana "Ana ha preferido mantenerse al margen en compañía de un grupo de amigos de su edad", explicó el periodista Daniel Carande.

"Hola habla por Paloma. Se moja con Paloma totalmente", dijo el periodista Daniel Carande, que valoró que la "nueva etapa que se abriría" de firmar por fin Enrique Ponce -así lo expone el artículo- sería para la "vida de ambos", pudiendo Paloma iniciar sus planes de vivir en el extranjero y el torero de dar un "paso más" en su relación con Ana Soria. Y en concreto, "una boda por lo civil porque la nulidad eclesiastica nunca ha estado sobre la mesa".

Así lo expresó Federico Jiménez Losantos en esRadio: "Yo dije que Enrique Ponce no firmaba por la sencilla razón porque el padrino de Anita es Baltasar Garzón, y él no ha firmado el divorcio y anda con otra. Y si él es el padrino, amigo del padre, la solución de Paloma les parecerá que es demasiado amistosa y que el otro puede sacar más". La conclusión para el director de Es la mañana de Federico es que "a Paloma la han engañado en todos los sentidos", esto es, primero con la propia relación fuera del matrimonio, y después con esa firma que no acaba de llegar: "Primero un engaño de dos años y ahora de seis meses sin firmar".

"En eso se equivoca Paloma si cree que hace efecto. No hay más que ver a Enrique Ponce con Ana Soria, está ciego, no ve más allá ni verá. Pero el fondo es que aquí han estado engañando a Paloma y a la vamilia diciendo que iban a firmar y no firman, que la relación era reciente y en realidad llevaban dos años. La familia de Paloma es gente buenisima y no creían que Enrique les pudiera engañar, pero lo han hecho y quien te engaña una te engaña veintiuna".