Anabel Pantoja comete el único error intolerable en 'Sálvame' y hace explotar a Belén Esteban

Nueva semana negra para Anabel Pantoja en Sálvame después de que la sobrina de la tonadillera se adentrase en territorio peligroso. En concreto, arremeter contra Belén Esteban, provocando una inesperada reacción de todo el equipo contra ella.

Todo sucedió fuera del directo. Alguien del programa registró una grabación incendiaria de Anabel con una compañera del equipo en la que arremetía duramente contra sus compañeros. Anabel reiteraba su decisión de no hablar sobre los conflictos de los Pantoja, que ahora vuelven a acaparar titulares por doquier, y se mostró muy decepcionada con Belén Esteban.

Pero ese territorio peligroso no era Belén sino su hija, Andrea Janeiro, de la que la de San Blas nunca habla voluntariamente. La Esteban, en cuanto se pronunció el nombre de su hija, se levantó de la silla y se marchó, anunciando bronca para minutos posteriores. Anabel se quejaba precisamente de que con la hija de Esteban sí habían trazado una línea de respeto, y no con ella. Además, exigía respeto por su "libertad de expresión".

"Si me echan me daría pena, cuando se habla de la hija de Belén Esteban no se habla, entiendo que mi familia sea actualidad pero he decidido entrar en una guerra". Esa fue la frase de Anabel.

Y la reacción de la ex de Jesulín, así de contundente: "Estoy muy disgustada. Mi hija no se dedica a esto y a mi hija no se la nombra. No le voy a decir nada porque yo no voy de superamiga ni nada, pero yo a Anabel la quiero mucho. Me he llevado un superdisgusto, pero de mi hija no. Ni tú ni nadie porque ella no se dedica a esto. Me ha dolido que esto venga de ti", dijo.

Belén recibió el apoyo de la práctica totalidad del programa, desde Kiko Hernández y Kiko Matamoros a Marta López o Jorge Javier Vázquez. Pero la más dura, como es habitual, fue Mila Ximénez, que sacó los colores a Anabel Pantoja. "A mí, no me parece meritorio que tú no quieras hablar de tu familia. Creo que tiene más mérito hablar con tu familia, mucho, y callártelo".

La joven acabó de perder los nervios cuando Kiko Hernández la acusó de criticar a sus suegros cuando las cámaras de Mediaset no graban. Anabel saltó como un resorte gritando entre lágrimas que eran "mentiras" y acabó con una reflexión. "Hoy ha sido una mañana de cojones por parte de la dirección, porque si quieren joderme que me jodan y si me quieren llevar para adelante que me lleven, pero no me voy a ir malamente con Belén Esteban", dijo, haciendo que las aguas volvieran temporalmente a su cauce.